En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luna
Aries
HORÓSCOPO

Luna en Aries y Saturno en Piscis marcan el día: ¿Qué pasa hoy en la astrología?

La tensión entre la Luna en Aries y Saturno en Piscis plantea el dilema: impulso o responsabilidad, deseo o paciencia.

Eclipse lunar en Piscis: la marea emocional pide entrega.”: Foto: Ideogram.

Eclipse lunar en Piscis: la marea emocional pide entrega.”: Foto: Ideogram.

Hoy se cruzan dos fuerzas muy distintas: la Luna en Aries, que empuja a actuar ya, y Saturno en Piscis, que pide calma, compromiso y paciencia. Es como querer salir corriendo con una mochila llena de piedras. Ese tironeo puede sentirse como frustración o como la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio.

Leé también Astrología: cómo impactará la luna de sangre de septiembre 2025 en el amor a cada signo
astrologia: como impactara la luna de sangre de septiembre 2025 en el amor a cada signo

No se trata de apagar la chispa de Aries, sino de darle cauce. Como un río que necesita bordes para no desbordarse, Saturno nos invita a estructurar los impulsos para que tengan futuro. El día pide revisar nuestros deseos: ¿qué quiero hacer ya y qué necesita más tiempo de maduración?

Luna en Aries y Saturno en Piscis: No todo impulso merece ser acción inmediata

El riesgo de este tránsito es reaccionar desde la bronca. Aries quiere salir a la cancha, Saturno pide que esperes el momento justo. Si podés sostener la tensión, vas a encontrar fuerza y estrategia.

Signos más movilizados por este cruce

  • Aries: mucha energía, pero también choques con autoridades o figuras paternas. Paciencia.

  • Piscis: Saturno en tu signo puede sentirse pesado. Permitite descansar.

  • Leo: oportunidad de darle estructura a tus proyectos creativos.

  • Capricornio: jugás de local: disciplina y deseo se combinan para algo duradero.

image
A veces la claridad llega despu&eacute;s de atravesar la neblina. Foto: Ideogram.

A veces la claridad llega después de atravesar la neblina. Foto: Ideogram.

Un día para ejercitar la paciencia activa

La paciencia no siempre es quedarse quieto. A veces es dar pasos más chicos, más conscientes, pero constantes. Hoy el desafío es justamente ese: no reprimir el impulso, sino graduarlo.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna en Aries y Saturno en Piscis juntos?

Es la tensión entre la urgencia por actuar y la necesidad de organizar, esperar y madurar los procesos.

¿Cómo aprovechar este tránsito?

Equilibrando: animarse a iniciar, pero sin quemar etapas. Pequeños pasos firmes valen más que grandes saltos impulsivos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luna Aries Piscis
Notas relacionadas
Astrología: ¿Qué signos vivirán revelaciones emocionales y cierres de ciclo con el eclipse lunar en Piscis?
Astrología: ¿Estos signos aprovecharán el fin de semana para transformar su mentalidad gracias a Urano retrógrado?
Astrología: buscá tu carta del tarot según tu signo y descubrí el mensaje que tiene para vos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar