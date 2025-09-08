Luna en Aries y Saturno en Piscis marcan el día: ¿Qué pasa hoy en la astrología?

image
A veces la claridad llega después de atravesar la neblina. Foto: Ideogram.
Un día para ejercitar la paciencia activa
La paciencia no siempre es quedarse quieto. A veces es dar pasos más chicos, más conscientes, pero constantes. Hoy el desafío es justamente ese: no reprimir el impulso, sino graduarlo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la Luna en Aries y Saturno en Piscis juntos?
Es la tensión entre la urgencia por actuar y la necesidad de organizar, esperar y madurar los procesos.
¿Cómo aprovechar este tránsito?
Equilibrando: animarse a iniciar, pero sin quemar etapas. Pequeños pasos firmes valen más que grandes saltos impulsivos.