Astrología: buscá tu carta del tarot según tu signo y descubrí el mensaje que tiene para vos

Autoridad, decisión, estructura. Aries está regido por El Emperador, carta que representa la estabilidad, el liderazgo y el poder de tomar decisiones firmes.
Mensaje oculto:
“No confundas control con seguridad. Si no delegás, te vas a quedar solo.”
Tu impulso natural a dominar puede hacerte perder conexiones valiosas. El tarot te invita a confiar más en los otros.
Tauro – El Hierofante
El arcano de la tradición, la fe, el aprendizaje. Tauro se vincula con El Hierofante, también llamado El Papa. Marca conexión con lo espiritual, pero desde lo estructurado.
Mensaje oculto:
“No todo lo sagrado está en lo formal. Lo verdadero también se encuentra en lo que creías caos.”
Este es el momento de romper estructuras que ya no te representan. Tu evolución está fuera de tu zona de confort.
Géminis – Los Enamorados
Aunque parezca obvio, Géminis está regido por Los Enamorados, una carta que va más allá del amor romántico. Representa las decisiones clave, las bifurcaciones del camino.
Mensaje oculto:
“Tu elección no puede seguir siendo evitar elegir.”
El tarot te pide que tomes posición. Seguir dudando solo te lleva a quedarte en el mismo lugar.
Cáncer – La Luna
Emociones, intuición, sombras. La Luna es una carta potente que refleja lo oculto y lo inconsciente. Es una advertencia para los nativos de Cáncer: no todo es lo que parece.
Mensaje oculto:
“Estás escuchando a tus miedos y creyendo que es tu intuición.”
Tenés que distinguir entre señales reales y autosabotajes emocionales.
Leo – El Sol
La carta más luminosa del tarot representa a Leo. Vitalidad, éxito, claridad. Pero también el ego, el brillo externo, y la necesidad de aprobación.
Mensaje oculto:
“Si necesitás que te vean para sentirte valioso, no estás brillando: estás actuando.”
El tarot te propone un desafío: que tu luz venga desde adentro, no desde el aplauso.
Virgo – El Ermitaño
Soledad, introspección, sabiduría. El Ermitaño es una carta que habla de tomarse el tiempo para buscar respuestas internas. Representa a Virgo y su necesidad de análisis profundo.
Mensaje oculto:
“A veces tu búsqueda de perfección es solo miedo al error.”
Dejá de postergar lo que deseás por miedo a equivocarte. Es hora de actuar.
Libra – La Justicia
Como no podía ser de otra manera, Libra se vincula con La Justicia, carta que simboliza el equilibrio, la verdad y las consecuencias.
Mensaje oculto:
“Tu obsesión por equilibrar todo está desequilibrándote a vos.”
Buscar armonía no puede ser tu excusa para no decir lo que realmente pensás.
Escorpio – La Muerte
Sí, el arcano XIII representa a Escorpio. Pero La Muerte no es fin, sino transformación. Es un símbolo de cambio inevitable, de ciclos que se cierran.
Mensaje oculto:
“Te aferrás a lo que ya murió… y eso te está deteniendo.”
Aceptar el cierre es lo único que puede llevarte a tu próxima versión.
Sagitario – La Templanza
Paz interior, armonía, sabiduría en movimiento. La Templanza rige a Sagitario, un signo asociado a la expansión. Este arcano pide medida y paciencia.
Mensaje oculto:
“No todo lo que vibra alto es para vos. No confundas movimiento con propósito.”
No se trata de hacer más, sino de saber por qué lo hacés.
DALL·E 2025-04-07 15.56.22 - A mystical scene with five tarot cards face down on a wooden table, dimly lit by candlelight. The cards are arranged in a horizontal row, surrounded b.webp
Capricornio – El Diablo
Una de las cartas más malinterpretadas del tarot. El Diablo habla de deseo, ataduras, ambición. Capricornio está regido por este arcano no por maldad, sino por su capacidad de ir al fondo de lo material.
Mensaje oculto:
“¿Estás persiguiendo una meta… o una obsesión?”
El tarot te invita a liberarte del deber autoimpuesto. No todo lo que brilla vale la pena.
Acuario – La Estrella
Esperanza, inspiración, lo nuevo. Acuario, signo de lo disruptivo, está conectado con La Estrella, una carta de fe en el futuro y visión clara.
Mensaje oculto:
“Tenés la visión, pero te está faltando conexión emocional.”
No te alejes tanto de los demás en tu búsqueda de lo distinto. Tu mejor versión necesita raíces.
Piscis – El Colgado
Entrega, visión interna, pausa necesaria. Piscis y El Colgado comparten una energía mística. Esta carta pide ver el mundo desde otra perspectiva y aceptar lo que no se puede controlar.
Mensaje oculto:
“Estás esperando que algo cambie… cuando lo que debe cambiar sos vos.”
El tarot no te pide paciencia: te pide rendición. No todo depende de vos, y está bien.
astrologia signos tarot cartas
Tres signos que tienen que prestar atención al mensaje de su carta
Entre todos los signos, hay tres que, según los tarotistas, están ignorando el mensaje central de su carta y eso puede traer consecuencias:
-
Géminis – Su evasión de las decisiones está afectando su vida personal.
-
Capricornio – Confunde ambición con propósito y puede estar perdiendo el rumbo.
-
Libra – Su deseo de equilibrio lo lleva a no actuar cuando debería.
marte virgo signos astrologia astrologa.jpg
Por qué importa conocer tu carta del tarot
Muchos creen que el tarot solo sirve para “tiradas”. Pero la carta que rige tu signo actúa como una energía arquetípica, una especie de mapa simbólico con el que tu vida va a resonar siempre.
Saber cuál es y qué mensaje trae puede:
-
Ayudarte a entender tus bloqueos actuales
-
Guiarte en momentos de decisión
-
Mostrarte lo que no querés ver
-
Despertar áreas dormidas de tu personalidad
No es adivinación: es autoconocimiento. Y muchas veces, el tarot dice lo que ya sabías… pero necesitabas escuchar.