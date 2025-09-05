Astrología: ¿Qué signos vivirán revelaciones emocionales y cierres de ciclo con el eclipse lunar en Piscis?

Un eclipse lunar no es cualquier Luna llena. Es como si alguien apagara la luz del escenario justo en el momento más intenso de la obra. Y en Piscis, último signo del zodiaco, el telón que se baja no es solo cósmico: también es emocional.
El eclipse lunar en Piscis trae finales inevitables y verdades guardadas en la astrología. ¿Qué signos sentirán más fuerte este cierre emocional?
Eclipse lunar en Piscis: lo que se va, deja lugar a lo que soñás. Foto: internet, astrología.
Un eclipse lunar no es cualquier Luna llena. Es como si alguien apagara la luz del escenario justo en el momento más intenso de la obra. Y en Piscis, último signo del zodiaco, el telón que se baja no es solo cósmico: también es emocional.
Podés sentir nostalgia, recuerdos que vuelven, personas que aparecen de golpe en tu chat, sueños rarísimos que parecen mensajes. El eclipse en Piscis no pide explicaciones: te hace sentir primero y entender después.
Lo viejo vuelve. Pero no para que lo repitas, sino para que lo mires desde otra versión tuya. Quizás te cruces con un ex, te acuerdes de un proyecto que dejaste o revivas un duelo que parecía cerrado.
La pregunta es: ¿qué parte de eso todavía te pesa? ¿Qué emoción necesita que la mires de frente para poder irse?
¿Y si lo que te mueve también te asusta?
El eclipse puede doler, porque Piscis toca fibras sensibles. Te invita a llorar lo que no lloraste, a decir adiós sin tanto miedo, a reconocer lo que tu corazón ya sabe aunque tu cabeza lo niegue.
Sentir no es debilidad. Al contrario: sentir es coraje.
Piscis: Es tu Luna, tu eclipse. Se cierra un ciclo personal. Quizás cambies de piel, de rumbo o de forma de mirarte.
Virgo: Lo vivís a través de vínculos. Personas clave pueden irse o cambiar su rol en tu vida.
Sagitario: Temas familiares, de hogar y raíces se mueven fuerte. Puede ser desde mudanzas hasta una conversación pendiente con mamá/papá.
Géminis: Se encienden preguntas sobre tu vocación y tu lugar en el mundo laboral. ¿Estás en el camino correcto o solo cumpliendo mandatos?
Hablar claro también es un acto de amor propio
Piscis suele callar, pero este eclipse pide palabras. No para pelear, sino para ser honesto. A veces decir “hasta acá” libera más que quedarse.
Escenas cotidianas de un eclipse
Eso es el eclipse: no lo que parece, sino lo que se esconde debajo.
¿A qué signos afecta más este eclipse lunar en Piscis?
Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis son los más movilizados.
¿Es común sentirse triste o cansado durante un eclipse?
Sí, porque la energía es intensa. Descansar, escribir o meditar puede ayudar.
¿Qué hacer durante un eclipse lunar?
Soltar, observar, agradecer lo que se cierra. Evitá decisiones apresuradas.