Astrología: ¿Qué signos vivirán revelaciones emocionales y cierres de ciclo con el eclipse lunar en Piscis?

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

El eclipse puede doler, porque Piscis toca fibras sensibles. Te invita a llorar lo que no lloraste, a decir adiós sin tanto miedo, a reconocer lo que tu corazón ya sabe aunque tu cabeza lo niegue.

Sentir no es debilidad. Al contrario: sentir es coraje.

image Las lunas llenas nos iluminan; los eclipses nos transforman. Foto: astrología, internet.

Los signos más movilizados por este eclipse lunar en Piscis

Piscis: Es tu Luna, tu eclipse. Se cierra un ciclo personal. Quizás cambies de piel, de rumbo o de forma de mirarte.

Virgo: Lo vivís a través de vínculos. Personas clave pueden irse o cambiar su rol en tu vida.

Sagitario: Temas familiares, de hogar y raíces se mueven fuerte. Puede ser desde mudanzas hasta una conversación pendiente con mamá/papá.

Géminis: Se encienden preguntas sobre tu vocación y tu lugar en el mundo laboral. ¿Estás en el camino correcto o solo cumpliendo mandatos?

Hablar claro también es un acto de amor propio

Piscis suele callar, pero este eclipse pide palabras. No para pelear, sino para ser honesto. A veces decir “hasta acá” libera más que quedarse.

Escenas cotidianas de un eclipse

Te levantás con una canción vieja en la cabeza y entendés que todavía hay algo que sanar.

Soñás con alguien del pasado y al día siguiente te escribe.

Te peleás por una pavada, pero la discusión revela algo más profundo que estaba guardado.

Eso es el eclipse: no lo que parece, sino lo que se esconde debajo.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más este eclipse lunar en Piscis?

Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis son los más movilizados.

¿Es común sentirse triste o cansado durante un eclipse?

Sí, porque la energía es intensa. Descansar, escribir o meditar puede ayudar.

¿Qué hacer durante un eclipse lunar?

Soltar, observar, agradecer lo que se cierra. Evitá decisiones apresuradas.