astrología
HORÓSCOPO

Astrología: ¿Qué hacer después del eclipse lunar en Piscis? Todo lo que necesitás

Después del eclipse lunar en Piscis, las emociones siguen a flor de piel en la astrología. Es tiempo de soltar, perdonar y confiar en lo invisible.

Eclipse lunar en Piscis: la marea emocional pide entrega. Foto: astrología

Un eclipse lunar en Piscis no se siente solo en la noche del evento. La onda expansiva dura días, semanas, y a veces meses. Lo que se eclipsa no es solamente la luz de la Luna: también se iluminan zonas ocultas de nuestra vida.

Por eso hoy podés sentir resaca emocional: un cansancio profundo, sueños raros, recuerdos que vuelven, lágrimas sin explicación. Todo forma parte del proceso. Piscis es el signo del fluir, de la intuición, del misterio. Después del eclipse, insistir en controlar todo puede resultar agotador. Quizás lo más sano sea entregarse un poco.

Eso no significa resignarse, sino confiar en que la vida sabe más que nosotros. A veces los finales que trae un eclipse son puertas secretas hacia algo mejor, aunque todavía no podamos verlo.

Astrología: La sensibilidad a flor de piel

Los días posteriores al eclipse suelen traer mucha empatía, pero también confusión. Escuchás más, sentís más, te llegan señales, intuiciones, canciones que parecen hablarte. Puede que también sientas ganas de aislarte, de protegerte del ruido. Todo eso es válido.

Hablar claro también es un acto de amor propio. El clima pisciano puede traer silencios o mensajes encriptados. Si tenés algo para decir, usá la ternura, pero no te escondas. El eclipse ilumina verdades que ya no pueden seguir tapadas.

image
A veces la claridad llega después de atravesar la neblina. Foto: Internet, astrología.

Signos más atravesados por este eclipse

  • Piscis: sos el protagonista, con toda la intensidad que eso implica. Podés sentir cansancio o necesidad de descansar más de lo normal.

  • Virgo: tu opuesto, el eclipse te obliga a ordenar lo que parecía caótico.

  • Sagitario: aparecen preguntas sobre tu rumbo o tu fe. ¿A qué le querés dedicar tu energía?

  • Géminis: tironeo entre lo que decís y lo que callás. El eclipse pide coherencia.

Ritual simple post-eclipse

  • Escribí en un papel lo que quieras soltar: culpas, miedos, viejas historias.

  • Quemalo con cuidado, como símbolo de entrega.

  • Agradecé lo que se va, aunque duela.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer después de un eclipse lunar en Piscis?

Descansar, escribir lo que sentís, meditar o simplemente no forzar decisiones inmediatas.

¿A qué signos afecta más este eclipse lunar?

Principalmente a Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, aunque todos lo sentimos en algún área de la vida.

