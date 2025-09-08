Astrología: ¿Qué hacer después del eclipse lunar en Piscis? Todo lo que necesitás

Hablar claro también es un acto de amor propio. El clima pisciano puede traer silencios o mensajes encriptados. Si tenés algo para decir, usá la ternura, pero no te escondas. El eclipse ilumina verdades que ya no pueden seguir tapadas.

image A veces la claridad llega después de atravesar la neblina. Foto: Internet, astrología.

Signos más atravesados por este eclipse

Piscis: sos el protagonista, con toda la intensidad que eso implica. Podés sentir cansancio o necesidad de descansar más de lo normal.

Virgo: tu opuesto, el eclipse te obliga a ordenar lo que parecía caótico.

Sagitario: aparecen preguntas sobre tu rumbo o tu fe. ¿A qué le querés dedicar tu energía?

Géminis: tironeo entre lo que decís y lo que callás. El eclipse pide coherencia.

Ritual simple post-eclipse

Escribí en un papel lo que quieras soltar: culpas, miedos, viejas historias.

Quemalo con cuidado, como símbolo de entrega.

Agradecé lo que se va, aunque duela.

Preguntas frecuentes

¿Qué hacer después de un eclipse lunar en Piscis?

Descansar, escribir lo que sentís, meditar o simplemente no forzar decisiones inmediatas.

¿A qué signos afecta más este eclipse lunar?

Principalmente a Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis, aunque todos lo sentimos en algún área de la vida.