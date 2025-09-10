Luna en Tauro septiembre 2025: los 5 signos más beneficiados por su energía

virgo luna astrologia 0.jpg
Capricornio: energía extra para concretar
Capricornio recibe un refuerzo de energía para cerrar proyectos que venían demorados. La constancia será su mejor aliada y la Luna en Tauro potencia su capacidad de alcanzar metas a largo plazo.
Cáncer: armonía emocional
El signo de Cáncer encuentra en este tránsito la serenidad que necesitaba. La Luna en Tauro suaviza tensiones familiares y ofrece la posibilidad de reconectar con el hogar y los afectos más cercanos.
Piscis: inspiración creativa
Piscis se beneficia con un despertar artístico y espiritual. La sensibilidad taurina permite que los piscianos canalicen ideas creativas y se conecten con su lado más intuitivo y emocional.