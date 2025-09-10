En vivo Radio La Red
Trends
signo
Luna
ASTROLOGÍA

Luna en Tauro septiembre 2025: los 5 signos más beneficiados por su energía

La Luna en Tauro del 11 al 13 de septiembre trae estabilidad, sensualidad y búsqueda de seguridad. Descubrí qué signos del zodíaco reciben más beneficios de esta energía.

La Luna en Tauro marca un momento ideal para reencontrarse con la calma, disfrutar de los placeres simples y afianzar proyectos que requieren paciencia. Entre el 11 y el 13 de septiembre de 2025, este tránsito conecta con lo terrenal y nos invita a poner foco en lo material y lo emocional desde una base sólida.

Leé también Luna en Tauro septiembre 2025: cómo impacta en el amor de cada signo del zodíaco
luna en tauro septiembre 2025: como impacta en el amor de cada signo del zodiaco

No todos los signos sentirán este tránsito de la misma manera. Mientras algunos experimentarán avances significativos, otros deberán practicar la paciencia y no apresurarse. A continuación, los cinco signos que salen más favorecidos con la Luna en Tauro.

Astrologia Venus entra en Tauro 0.webp

Tauro: fortaleza y magnetismo personal

Los nativos de Tauro reciben un empuje directo. Su carisma aumenta y sienten más confianza en sí mismos. Es una etapa para disfrutar de la buena compañía, mejorar la autoestima y tomar decisiones firmes en lo laboral y lo sentimental.

Virgo: estabilidad en lo laboral

Para Virgo, la Luna en Tauro refuerza la disciplina y la claridad mental. Surgen oportunidades de trabajo que requieren organización y esfuerzo, pero también recompensan con estabilidad y crecimiento.

virgo luna astrologia 0.jpg

Capricornio: energía extra para concretar

Capricornio recibe un refuerzo de energía para cerrar proyectos que venían demorados. La constancia será su mejor aliada y la Luna en Tauro potencia su capacidad de alcanzar metas a largo plazo.

Cáncer: armonía emocional

El signo de Cáncer encuentra en este tránsito la serenidad que necesitaba. La Luna en Tauro suaviza tensiones familiares y ofrece la posibilidad de reconectar con el hogar y los afectos más cercanos.

piscis.jpg

Piscis: inspiración creativa

Piscis se beneficia con un despertar artístico y espiritual. La sensibilidad taurina permite que los piscianos canalicen ideas creativas y se conecten con su lado más intuitivo y emocional.

