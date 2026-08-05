Hígado de res: el alimento económico que muchos ignoran y está repleto de beneficios

Favorece el sistema nervioso y el desarrollo cerebral por su elevado aporte de vitamina B12 y ácido fólico, nutrientes beneficiosos tanto para niños en crecimiento como para adultos mayores.

Contribuye a la energía diaria y al mantenimiento de las defensas del organismo gracias a la combinación de vitaminas y minerales que contiene.

Favorece la visión y el sistema inmune debido a su contenido de vitamina A (retinol).

Es una fuente concentrada de nutrientes, ya que aporta una combinación de vitaminas y minerales esenciales en una porción relativamente pequeña.

Hígado de res y colesterol: qué relación tienen

El hígado de res contiene alrededor de 300 miligramos de colesterol por cada 100 gramos. Sin embargo, el impacto de los alimentos ricos en colesterol sobre los niveles de colesterol en sangre depende también del conjunto de la dieta y de factores individuales.

Por eso, consumido con moderación, no suele ser el principal responsable de un aumento del colesterol en personas sanas.

Mito y precauciones sobre el consumo de hígado de res

Una de las creencias más extendidas sostiene que el hígado “acumula toxinas”, pero este órgano no funciona como un depósito de sustancias dañinas. Su función es procesar y eliminar compuestos del organismo. De todos modos, es importante elegir productos provenientes de animales sanos y adquirirlos en carnicerías de confianza.

El principal punto de atención es su alto contenido de vitamina A preformada, un nutriente que puede acumularse en el organismo. Un consumo excesivo y prolongado puede provocar hipervitaminosis A y generar efectos negativos para la salud.

Por esta razón, no se recomienda su consumo diario. Las mujeres embarazadas deben consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo, ya que el exceso de vitamina A preformada puede representar un riesgo durante la gestación.

Además, las personas con ácido úrico elevado o gota deberían moderar su consumo debido a su contenido de purinas.

Las recomendaciones habituales indican incorporarlo de manera ocasional, con porciones de entre 100 y 150 gramos.

Cómo preparar hígado de res

El hígado de res puede prepararse de diversas formas tradicionales: encebollado, frito, rebozado o guisado con verduras. Para reducir riesgos asociados al consumo de carnes poco cocidas, es importante cocinarlo completamente.

Elegir productos frescos y de buena procedencia también es clave para aprovechar sus beneficios con seguridad.