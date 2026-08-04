Incertidumbre total con Neymar: abrió la puerta al retiro y dejó una frase que encendió las alarmas

Cuál es el presente del Santos y qué dijo el padre de Neymar sobre su futuro

La definición sobre la continuidad del astro se da en medio de un contexto deportivo exigente para el conjunto paulista. El Santos se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, pelea por mantener la categoría en la máxima división del fútbol brasileño, escenario que obliga al jugador a mantener el foco en la competencia inmediata.

En contraposición con las dudas del futbolista, la postura de su padre y apoderado fue completamente opuesta. Si bien dejó en claro que desde el entorno familiar consideran un hecho que el delantero seguirá compitiendo profesionalmente, no especificó en qué club podría continuar su carrera en caso de no rubricar la renovación con la entidad santista. Por el momento, el destino de una de las máximas figuras del fútbol mundial permanece sin una resolución definitiva.