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Incertidumbre total con Neymar: abrió la puerta al retiro y dejó una frase que encendió las alarmas

El astro brasileño sembró dudas sobre su futuro al vencer su contrato en diciembre. La tajante reacción de su representante tras las declaraciones.

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Incertidumbre total con Neymar: abrió la puerta al retiro y dejó una frase que encendió las alarmas

Neymar abrió la puerta al retiro profesional y su propio padre se encargó de cerrarla de un golpe. El delantero de 34 años rompió el silencio durante una subasta benéfica realizada en San Pablo y no descartó abandonar el fútbol profesional una vez que finalice su vínculo contractual con Santos en diciembre.

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"Voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho o si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", declaró el futbolista ante los micrófonos. Sin embargo, su padre y representante escuchó atentamente la afirmación y respondió de manera tajante: "Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué más va a hacer? Todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando".

En qué momento de su carrera Neymar planteó la posibilidad de retirarse

Las expresiones del crack paulista surgieron en una etapa bisagra de su trayectoria. Tras disputar el Mundial 2026 —donde convirtió de penal el último gol de su carrera con la Selección de Brasil antes de confirmar su retiro del combinado nacional—, el atacante concentra el 100% de su actividad en el Santos, la institución donde dio sus primeros pasos profesionales.

Su vínculo contractual con el "Peixe" vence a fines de diciembre, por lo que los próximos meses resultarán determinantes para definir los pasos a seguir. De todas formas, la incertidumbre no es novedosa: en febrero, Neymar ya había contemplado públicamente la chance de colgar los botines al término de la temporada. En esta oportunidad volvió a sostener la misma postura de avanzar partido a partido y evaluar el panorama cuando se acerque la fecha límite de su contrato.

Cuál es el presente del Santos y qué dijo el padre de Neymar sobre su futuro

La definición sobre la continuidad del astro se da en medio de un contexto deportivo exigente para el conjunto paulista. El Santos se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana y, al mismo tiempo, pelea por mantener la categoría en la máxima división del fútbol brasileño, escenario que obliga al jugador a mantener el foco en la competencia inmediata.

En contraposición con las dudas del futbolista, la postura de su padre y apoderado fue completamente opuesta. Si bien dejó en claro que desde el entorno familiar consideran un hecho que el delantero seguirá compitiendo profesionalmente, no especificó en qué club podría continuar su carrera en caso de no rubricar la renovación con la entidad santista. Por el momento, el destino de una de las máximas figuras del fútbol mundial permanece sin una resolución definitiva.

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