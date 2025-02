Marvel reveló el primer tráiler de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos": los detalles sobre la nueva película

Marvel Studios reveló el primer adelanto de "Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos" (The Fantastic Four: First Steps), ofreciendo un vistazo a su estética retrofuturista y una historia centrada en la familia. La película, que se estrenará en julio de 2025, presentará a los icónicos héroes en el Universo Cinematográfico de Marvel con un enfoque único y un poderoso villano.