Donald Trump dijo que EEUU e Irán están "cada vez más cerca" de alcanzar un acuerdo

Marcos Rubio Durante su gira por la India, Marco Rubio afirmó que hay posibilidades de que el régimen de Irán acepte la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra (REUTERS)

El principal punto de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní. Washington exige que Teherán detenga el enriquecimiento de uranio, mientras que la República Islámica reclama el levantamiento de restricciones sobre el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y actualmente bajo control iraní. Según trascendió, ambas partes ven posible un acuerdo preliminar, aunque persisten diferencias sensibles sobre seguridad regional y energía nuclear.

Rubio se mostró optimista durante una visita oficial a India y sostuvo ante la prensa: “Existe la posibilidad de que más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días tengamos algo que anunciar”. Del otro lado, el portavoz iraní Esmail Baqai confirmó que Teherán busca avanzar en un memorando de entendimiento con 14 cláusulas, aunque aclaró que eso no garantiza un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó una dura advertencia contra Washington. El funcionario aseguró que, si Trump decide retomar la guerra, la respuesta iraní será “aplastante” y “más amarga para Estados Unidos que el primer día del conflicto”.

La crisis entre Estados Unidos e Irán se agravó tras los ataques conjuntos de Washington e Israel contra objetivos iraníes el pasado 28 de febrero. Desde entonces, las negociaciones no lograron estabilizar la región ni garantizar el libre tránsito en el estrecho de Ormuz, situación que mantiene en alerta al mercado petrolero internacional.

Irán Las delegaciones diplomáticas de Pakistán y Qatar agilizan reuniones de última hora en Teherán.

En las últimas horas, el canciller iraní Abás Araqchi trasladó ante la Organización de las Naciones Unidas la preocupación de Teherán por las “exigencias excesivas” de Washington. Además, mantuvo contactos diplomáticos con autoridades de Turquía, Irak, Catar y Omán para intentar contener la escalada regional.

Las diferencias siguen siendo profundas

Trump también habló con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien ratificó su respaldo a una salida negociada y pidió sostener el diálogo diplomático para evitar una expansión de la guerra.

Sin embargo, las diferencias siguen siendo profundas. El gobierno iraní insiste en incluir el conflicto en Líbano dentro de cualquier alto el fuego regional, mientras continúan los ataques entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah en la frontera libanesa. En ese contexto, el Ejército israelí ordenó evacuar 15 localidades del sur libanés ante nuevos bombardeos contra supuestos objetivos militares.

Mientras el mundo sigue de cerca las negociaciones, la posibilidad de un acuerdo histórico entre Estados Unidos e Irán permanece abierta, aunque el desenlace dependerá de las próximas horas y de si ambas potencias logran destrabar las diferencias vinculadas al programa nuclear y la seguridad en Medio Oriente.