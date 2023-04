Mía, la hija de Matías Martin y Natalia Graziano, dejó el país

El conductor suele reconocer lo orgulloso que se siente de lo unidos que son sus hijos y lo bien que se llevan todo en su familia pero ahora la partida de su hija lo conmueve.

Mía decidió viajar al exterior sola, como parte de una situación que emocionó mucho a sus padres y que decidieron captar el momento para despedirla.

"Y así nos vamos de Ezeiza, despidiéndote para este viaje que haces sola por primera vez, que va a marcar un antes y después en tu vida. 'Marchar por la vida' siempre es el camino. Te amo mucho y te voy a extrañar! Obvio ya estoy extrañándote mientras te escribo. Disfrutá mucho muchooo! Mamá y Papá", escribió conmovida Graciano junto a una foto de los tres.

image.png

Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, mostró el detrás de escena de su familia ensamblada

Luca Martín decidió mostrar un poco más de la intimidad de su familia ensamblada. Con un posteo en sus redes, que título: “this is the begging of the song”, que quiere decir “Este este es el principio de la canción”.

En la imagen se puede ver al joven de 22 años junto a su mamá Nancy, con Pablo Echarri y sus dos medio hermanos Morena de 19 años y Julián 12. Y, en otra postal se lo puede ver al papá Matías Martin con su mujer Natalia Graziano y sus otros dos medio hermanos: Mía (16) y Alejo (14).

Además, completa el álbum con algunas imágenes random de su propia sombra, una calle, una vela sobre un plato y hasta la de su anuario escolar.

Luca sigue los pasos de su padre, empezó a trabajar con él en sus segmentos de radio haciendo una columna de cine y desde hace un tiempo se sumó también como conductor de un ciclo en FM Urbana play.