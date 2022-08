Matías Martin reveló qué retoque estético se realizó

“Mi ejemplo es cuando una vez me fracturé un hueso de la mano y fui al médico al otro día del partido en que me lo hice. Y el médico me dijo ‘¿ayer te hiciste esto y estuviste un día con el hueso roto? tenés el umbral del dolor muy alto’ entonces, casi que me creo que esto es bueno”, dijo al respecto.

Entonces contó que sí le dolió cuando decidió hacerse un implante capilar, un dato que hasta el momento era desconocido.

“En general, cuando voy al médico voy tranquilo. Y veo gente que le tiene pánico. Me operé implante capilar del pelo y la verdad es que la inyección de anestesia, la primera me re dolió. Fue la primera, la segunda, después ya estás anestesiado y no te duele más”, confesó.

matias.jpg

Matías Martin tuvo cáncer, ataques de pánico y depresión

En el día de su cumpleaños, el conductor de Urbana Play, Matías Martin, sorprendió a sus compañeros y a su audiencia al contar que tuvo cáncer, depresión y ataques de pánico durante los últimos cuatro años de su vida.

“Al margen de que somos un equipo y un grupo, me parece que hay cariño, hay afecto, hay respeto, hay onda entre todos nosotros. Y la verdad es que yo nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo. Pero bueno, los que siempre elegimos tratar de exigirnos para mejorar, para aprender o para tratar de entender un poco lo que nos pasa, también pasamos momentos malos”, dijo Matías Martin en su relato.

Y agregó Matías Martin: "La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos, lindos y tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar. Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Y por eso hoy estoy tan contento de estar bien”.

Fiel a su estilo de perfil muy bajo, el conductor y esposo de Natalia Graciano afirmó: “No me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, les sale y tienen el cariño de todos instantáneamente. Porque hoy la víctima es el nuevo rockstar”.

“Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa”, agregó el conductor para contar en quiénes se apoyó para superar esa dura etapa en su vida.

Recordemos que a fines del 2020, Matías Martin dejó su ciclo en Radio Metro y decidió sumarse al lanzamiento de la emisora Urbana Play donde también pasaron María O´Donell, Sebastián Wainraich y Andy Kusnetzoff.

En los últimos años tuvo una fuerte diferencia con Cabito, su ex amigo y compañero de Radio Metro, del cual no dio muchos detalles porque no suele meterse en escándalos.