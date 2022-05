Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, cumplió 22 años y sus papás lo celebraron

Luca sigue los pasos de su papá, trabaja en la radio y hoy conduce su propio programa en Urbana Play, Urbana Play Why. Él había comenzado este camino en 2015,de la mano de Matías, haciendo columnas de cine y series llamado “Luca at the movies”, en el que hablaba de series y películas para el programa de Todo pasa, cuando estaban en la FM Metro.