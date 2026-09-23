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"¡Mier...!": un periodista vio un choque en vivo y tuvo que frenarse antes de decir una barbaridad

El tremendo exabrupto de un periodista al ver un choque en vivo mientras informaba el tránsito. Miralo.

¡Mier...!: un periodista vio un choque en vivo y tuvo que frenarse antes de decir una barbaridad

Un insólito momento se vivió durante una transmisión en vivo de WCPO 9, una cadena de noticias de Cincinnati, Estados Unidos. Un periodista se encontraba informando sobre el tránsito cuando las imágenes captaron una situación que rápidamente pasó de ser una advertencia a convertirse en un verdadero momento de tensión.

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La cámara mostraba un auto detenido en medio de una avenida, una escena que el periodista describía como peligrosa debido a la ubicación del vehículo y al riesgo que representaba para los demás conductores.

Pero mientras continuaba la transmisión y las imágenes permanecían enfocadas en el lugar, ocurrió un choque frente a las cámaras.

El impacto tomó completamente por sorpresa al periodista, que reaccionó de manera espontánea al ver lo que acababa de suceder. En medio de la sorpresa, llegó a lanzar un insulto, aunque rápidamente se dio cuenta de que estaba en vivo y frenó a tiempo.

“Oh, mier... Perdón, casi digo algo inapropiado”, alcanzó a decir, antes de corregirse y continuar con la cobertura.

El inesperado accidente cambió por completo el tono de la transmisión. Lo que hasta segundos antes era una advertencia sobre el peligro de un auto detenido terminó convirtiéndose en la cobertura de un choque que ocurrió exactamente frente a la cámara.

A pesar de la sorpresa, el periodista retomó rápidamente el control de la situación y continuó relatando lo ocurrido. Además, pidió la intervención de las autoridades para que se acercaran hasta el lugar y pudieran asistir ante el accidente.

El momento quedó registrado durante la transmisión y llamó la atención por la particular coincidencia: el periodista estaba explicando precisamente el peligro que representaba ese vehículo detenido cuando, casi de inmediato, ocurrió un choque en el mismo lugar.

En pocas palabras

  • Periodista sorprendido: Un periodista de WCPO 9 en EE. UU. vio un choque en vivo mientras informaba sobre el tránsito.
  • Reacción viral: El presentador casi pronuncia una grosería al presenciar el accidente, frenándose a tiempo.
  • Cobertura inesperada: El incidente cambió el curso de la noticia, derivando en la cobertura del choque en directo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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