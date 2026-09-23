"¡Mier...!": un periodista vio un choque en vivo y tuvo que frenarse antes de decir una barbaridad

“Oh, mier... Perdón, casi digo algo inapropiado”, alcanzó a decir, antes de corregirse y continuar con la cobertura.

El inesperado accidente cambió por completo el tono de la transmisión. Lo que hasta segundos antes era una advertencia sobre el peligro de un auto detenido terminó convirtiéndose en la cobertura de un choque que ocurrió exactamente frente a la cámara.

A pesar de la sorpresa, el periodista retomó rápidamente el control de la situación y continuó relatando lo ocurrido. Además, pidió la intervención de las autoridades para que se acercaran hasta el lugar y pudieran asistir ante el accidente.

El momento quedó registrado durante la transmisión y llamó la atención por la particular coincidencia: el periodista estaba explicando precisamente el peligro que representaba ese vehículo detenido cuando, casi de inmediato, ocurrió un choque en el mismo lugar.