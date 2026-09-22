Le pidió comida a su vecino, le dijo que no y le hizo lo peor con un tubo de gas

Ahora, casi un año después del hecho, la Justicia buscará establecer mediante un juicio por jurados qué ocurrió durante aquel episodio y determinar la responsabilidad penal del acusado.

El primer día estará marcado por la selección del jurado popular

La jornada inaugural del debate tendrá una particularidad: no comenzará inmediatamente con la declaración de los testigos.

El primer paso será el proceso conocido como voire dire, instancia destinada a la selección de los integrantes del jurado popular que tendrán a su cargo la valoración de la prueba y la determinación del veredicto correspondiente.

Se trata de una etapa central dentro de los procesos que se realizan bajo el sistema de juicio por jurados, ya que permite conformar el grupo de ciudadanos que seguirá el debate y escuchará las distintas exposiciones de las partes.

Una vez concluida esa instancia, está previsto que durante la tarde puedan comenzar las declaraciones testimoniales.

De esta manera, el expediente ingresará formalmente en su etapa de debate oral, donde la acusación buscará sostener ante el jurado la reconstrucción del hecho presentada durante la investigación.

El crimen ocurrió en septiembre de 2025

Según la acusación formal, el episodio investigado tuvo lugar el 8 de septiembre de 2025 en una vivienda del barrio El Túnel de Gaiman.

En ese lugar se habría producido el ataque contra Gilberto Segundo Pizarro. La acusación sostiene que Ernesto Huilipán le habría propinado golpes en la cabeza utilizando un tubo de gas, provocándole heridas de extrema gravedad.

El elemento señalado en la investigación adquiere una importancia particular dentro de la reconstrucción del episodio, debido a que la agresión habría generado un traumatismo que obligó a trasladar a la víctima para recibir atención médica.

Pizarro permaneció internado en estado crítico durante un período prolongado. Sin embargo, pese a la asistencia recibida, su estado de salud no logró revertirse y finalmente se produjo su muerte.

El proceso que comienza este martes tendrá justamente entre sus puntos centrales la reconstrucción de aquella secuencia y el análisis de las circunstancias que rodearon la agresión.

La responsabilidad del acusado será discutida durante el debate, a partir de la prueba que presenten tanto la Fiscalía como las demás partes que intervengan en el proceso.

La Fiscalía llevará adelante la acusación

El fiscal general Mauro Quinteros será quien sostenga la acusación durante el juicio.

La tarea del Ministerio Público Fiscal será exponer ante los integrantes del jurado los elementos reunidos durante la investigación y explicar cómo, según la hipótesis acusatoria, se desarrolló el ataque que terminó con la muerte de Pizarro.

Durante las jornadas de debate se espera la presentación de distintos elementos probatorios y la participación de testigos vinculados con el caso.

La producción de esa prueba será uno de los momentos centrales del proceso, ya que permitirá a las partes presentar sus respectivas posiciones ante el jurado popular.

Por su parte, la conducción técnica del debate estará en manos de la jueza Carolina Marín, quien tendrá a su cargo el desarrollo de las distintas etapas previstas para el juicio.

El debate tendrá varias jornadas y finalizará con los alegatos

El cronograma establecido para el proceso contempla varias jornadas de actividad judicial.

Luego de la selección de los integrantes del jurado y de las primeras declaraciones, continuará la producción de prueba durante los días previstos para el debate.

El calendario judicial establece que esa etapa llegará a su cierre el jueves 24 de septiembre, jornada en la que también están previstos los alegatos de clausura.

Los alegatos representan el tramo final de la exposición de las partes antes de que el jurado comience su deliberación. Allí, tanto la acusación como las demás partes intervinientes podrán realizar una valoración de la prueba producida durante el juicio y plantear sus respectivas conclusiones.

Después de esa instancia, el jurado deberá retirarse a deliberar para adoptar el veredicto correspondiente.

Por ese motivo, las próximas jornadas serán determinantes para la reconstrucción judicial de lo ocurrido en aquella vivienda del barrio El Túnel.

Una muerte que derivó en un proceso por jurados

El caso tiene como punto de partida un ataque ocurrido en Gaiman, pero el debate se desarrollará en Trelew, donde funcionará la sede del juicio.

La modalidad de juicio por jurados implica que un grupo de ciudadanos tendrá un papel central en la definición del proceso. Antes de comenzar con los testimonios, deberán atravesar la instancia de selección prevista para garantizar la conformación del jurado que participará del debate.

Para la acusación, el eje del caso estará puesto en el ataque que sufrió Pizarro y en las lesiones que posteriormente derivaron en su fallecimiento.

La investigación sostiene que el hombre fue golpeado en la cabeza con un tubo de gas y que las heridas provocadas durante aquella agresión fueron de tal gravedad que requirieron una internación prolongada.

Ahora será durante el debate oral cuando deberán exponerse los elementos que permitan reconstruir de manera detallada la secuencia ocurrida el 8 de septiembre de 2025.

El jurado deberá analizar la prueba presentada durante el debate

A lo largo del juicio, los integrantes del jurado escucharán los testimonios y conocerán los distintos elementos que sean incorporados al proceso.

La discusión judicial estará concentrada en los hechos que rodearon la muerte de Gilberto Segundo Pizarro y en la acusación que pesa sobre Ernesto Huilipán.

El objetivo de las distintas jornadas será que las partes puedan presentar sus argumentos y que el jurado cuente con los elementos necesarios para adoptar una decisión al finalizar el debate.

En ese sentido, la etapa de prueba tendrá especial relevancia. Las declaraciones testimoniales previstas para las primeras jornadas permitirán comenzar a reconstruir el contexto en el que ocurrió el ataque y los acontecimientos posteriores.

El proceso avanzará luego hacia el cierre de la prueba, previsto para el jueves 24 de septiembre, cuando se desarrollarán los alegatos finales.

A partir de allí comenzará una nueva etapa: la deliberación del jurado y la posterior comunicación del veredicto.

Otro crimen que generó conmoción: asesinaron a un instructor de boxeo durante un cumpleaños

En otro hecho policial mencionado en el mismo contexto informativo, un instructor de boxeo identificado como Gonzalo Andueza fue asesinado de un balazo en el abdomen durante la madrugada, mientras participaba de un cumpleaños.

El episodio ocurrió en el Parque Ferroviario de Colegiales, donde un grupo de personas se había reunido para compartir un asado y continuar con los festejos al aire libre.

Según la información aportada, el hecho se produjo en un sector del predio ubicado sobre la calle Moldes.

La víctima participaba de la reunión cuando se desencadenó el episodio que terminó con el disparo mortal.

Este segundo caso presenta características y escenarios diferentes al proceso que comenzará en Trelew, aunque ambos forman parte de la agenda de hechos policiales que derivaron en investigaciones judiciales.

Mientras el expediente por el crimen de Andueza se relaciona con un episodio ocurrido durante una celebración en Colegiales, el proceso que comenzará este martes en Trelew se concentra en la muerte de Gilberto Pizarro, ocurrida luego de una agresión registrada en Gaiman.

Qué se espera para los próximos días del juicio

El comienzo del juicio contra Ernesto Huilipán abrirá una semana clave para el expediente por la muerte de su vecino.

Este martes, el primer objetivo será completar la selección del jurado popular mediante el proceso de voire dire. Una vez constituido el jurado, se espera que avance la etapa de declaraciones testimoniales y la incorporación de los elementos de prueba previstos.

El cronograma contempla que el debate continúe durante las siguientes jornadas hasta llegar al jueves 24 de septiembre, cuando está prevista la finalización de la producción de prueba y la realización de los alegatos de clausura.

Después de escuchar las distintas posiciones y analizar la evidencia incorporada al juicio, los integrantes del jurado deberán deliberar.

El proceso permitirá así llevar a una instancia de debate oral una investigación que comenzó tras el ataque ocurrido en Gaiman el 8 de septiembre de 2025 y que tuvo como desenlace la muerte de Gilberto Segundo Pizarro, quien permaneció internado durante un período prolongado debido a la gravedad de las lesiones.

La resolución del caso quedará ahora en manos del proceso judicial que comienza en Trelew, con la intervención de la jueza Carolina Marín, la acusación del fiscal general Mauro Quinteros y un jurado popular que deberá valorar la prueba presentada durante las próximas jornadas.