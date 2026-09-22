Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 7 × (16 + 7) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 7 × (16 + 7) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 7 = 23
La expresión queda así: 12² + 7 × 23 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
12² = 144
La expresión queda así: 144 + 7 × 23 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
7 × 23 = 161
La expresión queda así: 144 + 161 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
144 + 161 = 305 |
305 - 20 = (?)
El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para practicar cálculo mental, reforzar la atención y entrenar la costumbre de mirar la cuenta completa antes de empezar a operar.