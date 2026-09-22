Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

16 + 7 = 23

La expresión queda así: 12² + 7 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 7 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 23 = 161

La expresión queda así: 144 + 161 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 161 = 305 |

305 - 20 = (?)

Resultado final: 285

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para practicar cálculo mental, reforzar la atención y entrenar la costumbre de mirar la cuenta completa antes de empezar a operar.