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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 12² + 7 × (16 + 7) - 20.

Leé también Desafío matemático: el reto que pocos consiguen superar en segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 7 = 23

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta con paréntesis para resolver antes de ver la solución

La expresión queda así: 12² + 7 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

12² = 144

La expresión queda así: 144 + 7 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

7 × 23 = 161

La expresión queda así: 144 + 161 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

144 + 161 = 305 |

305 - 20 = (?)

Resultado final: 285

El error común aparece cuando se ignoran los paréntesis o se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es ideal para practicar cálculo mental, reforzar la atención y entrenar la costumbre de mirar la cuenta completa antes de empezar a operar.

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