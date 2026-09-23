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Fito Páez sorprendió al hablar sobre los rumores de romance con Sofía Gala: "No la jodan"

Fito Párez se refirió a su vínculo con la actriz y negó que sean pareja, aunque desconcertó a todos con una fuerte confesión.

23 sept 2026, 08:00
Fito Páez sorprendió al hablar sobre los rumores de romance con Sofía Gala: No la jodan
Fito Páez sorprendió al hablar sobre los rumores de romance con Sofía Gala: "No la jodan"
Fito Páez sorprendió al hablar sobre los rumores de romance con Sofía Gala: No la jodan
Fito Páez sorprendió al hablar sobre los rumores de romance con Sofía Gala: "No la jodan"

Fito Páez habló de su vínculo con Sofía Gala en Otro día perdido (El Trece) con Mario Pergolini, y dejó más dudas que certezas sobre la naturaleza de la relación. En una amena charla entre dos personas que se conocen desde hace años, el músico recordó previamente su vínculo con Fabiana Cantilo y su convivencia con ella en una casa de Estomba y La Pampa.

"Las cosas se mueven porque la vida cambia, pasan muchas cosas en la vida, la vida es muy salvaje", reflexionó Fito cuando Pergolini le sacó el tema de sus exparejas en general. Ahí fue cuando el músico habló, sin necesidad de que se lo preguntaran, sobre el vínculo que lo une a Sofía Gala: "Sí, pero eso es como el imaginario popular, es como el romance que nos armaron con Sofi", dijo.

Qué dijo Fito Páez sobre los rumores de romance con Sofía Gala

"Pobre Sofi, tuvo que salir a explicarte otra vez. Estuvo bien. No la jodan, boludo", lanzó Fito, apuntando contra el periodismo en general. Sorprendido, Pergolini insistió con que se los veía muy seguido juntos, a lo que el cantante respondió sin filtro: "¿Qué tiene que ver? Con un amigo también hago eso, que ¿porque tiene concha y teta no lo puedo hacer?". Sin embargo, tras negar una relación amorosa con la hija de Moria Casán, reconoció que las puertas no están cerradas para una eventual pareja: "Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos".

Vale recordar que a fines de agosto habían circulado fuertes rumores de una separación entre el cantante y la actriz como pareja, aunque ninguna de las partes lo había confirmado ni negado públicamente en ese momento.

Qué dijo Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez

Tras protagonizar los rumores de romance con Fito Páez a raíz de una publicación del cantante, Sofía Gala había decidido romper el silencio en LAM para aclarar cómo es su vínculo con el músico. Consultada sobre si era real la relación, la actriz fue contundente: "No es cierto, la verdad Rodolfo a esta altura de mi vida es mi familia, tenemos un vínculo muy profundo". Y agregó: "No entiendo los códigos de otros tipos de vínculos, si querés saber si estamos en pareja, no estamos en pareja, somos familia, de una misma tribu".

Qué había dicho Moria Casán sobre el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez

Antes del mensaje de su hija, fue Moria Casán quien había hablado con LAM y expresó: "Mirá ellos son muy amigos, siempre han estado un poco juntos. Mucho amor se tienen y se conocen hace mucho", y sumó que Fito "la ayuda mucho en todo lo que es música". Consultada sobre la diferencia de edad entre ambos, la diva cerró: "Fito Páez siempre me dice que la quiere, y yo le digo que lo arregle con ella".

     

 

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