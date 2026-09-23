Fito Páez sorprendió al hablar sobre los rumores de romance con Sofía Gala: "No la jodan"

Vale recordar que a fines de agosto habían circulado fuertes rumores de una separación entre el cantante y la actriz como pareja, aunque ninguna de las partes lo había confirmado ni negado públicamente en ese momento.

Qué dijo Sofía Gala sobre su relación con Fito Páez

Tras protagonizar los rumores de romance con Fito Páez a raíz de una publicación del cantante, Sofía Gala había decidido romper el silencio en LAM para aclarar cómo es su vínculo con el músico. Consultada sobre si era real la relación, la actriz fue contundente: "No es cierto, la verdad Rodolfo a esta altura de mi vida es mi familia, tenemos un vínculo muy profundo". Y agregó: "No entiendo los códigos de otros tipos de vínculos, si querés saber si estamos en pareja, no estamos en pareja, somos familia, de una misma tribu".

Qué había dicho Moria Casán sobre el vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez

Antes del mensaje de su hija, fue Moria Casán quien había hablado con LAM y expresó: "Mirá ellos son muy amigos, siempre han estado un poco juntos. Mucho amor se tienen y se conocen hace mucho", y sumó que Fito "la ayuda mucho en todo lo que es música". Consultada sobre la diferencia de edad entre ambos, la diva cerró: "Fito Páez siempre me dice que la quiere, y yo le digo que lo arregle con ella".