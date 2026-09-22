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Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear

Esta serie en Netflix con Luis Zahera y José Coronado pasó a convertirse en una ficción española con alcance internacional gracias a la plataforma de streaming.

Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear. (Foto: Archivo)

Entrevías logró en Netflix algo que pocas producciones consiguen: después de convertirse en un fenómeno de audiencia en televisión, encontró una segunda etapa de éxito cuando llegó al streaming. La ficción española protagonizada por José Coronado y Luis Zahera amplió su alcance fuera de España a través de la N roja.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín
José Coronado arrasa en Netflix con esta nueva serie que adapta una película de Ricardo Darín. (Foto: Archivo)

La serie fue creada por David Bermejo y combinó desde el comienzo distintos elementos del thriller, el drama familiar, la acción y el crimen. Su historia siguió a Tirso Abantos, un exmilitar que llevaba una vida relativamente tranquila al frente de una ferretería hasta que una situación familiar lo obligó a involucrarse en los problemas de su barrio.

El conflicto comenzó cuando Tirso tuvo que hacerse cargo de su nieta adolescente, Irene. La joven terminó vinculada con personas relacionadas con el narcotráfico de la zona y esa situación llevó al protagonista a enfrentarse con un entorno que conocía, pero que también podía convertirse en una amenaza para su propia familia.

La combinación de esos elementos permitió que Entrevías construyera una historia que fue más allá del crimen. La relación entre los personajes, los conflictos familiares y las disputas dentro del barrio ocuparon un lugar central en una producción que terminó desarrollándose durante cuatro temporadas y 32 episodios.

De qué trata Entrevías en Netflix

La propuesta presentó a José Coronado como Tirso Abantos, un hombre de carácter fuerte, con experiencia militar y acostumbrado a resolver los problemas de una manera directa. Sin embargo, la aparición de Irene modificó por completo su rutina.

La llegada de su nieta hizo que el personaje tuviera que asumir una responsabilidad familiar que no esperaba. A partir de allí, el argumento fue incorporando los conflictos vinculados con el barrio, el crimen organizado y las relaciones personales que rodeaban a la adolescente.

Irene quedó relacionada con personas vinculadas al narcotráfico del barrio, y ese vínculo terminó provocando una sucesión de enfrentamientos y problemas que involucraron directamente a Tirso.

A medida que avanzaron los episodios, el protagonista quedó cada vez más involucrado en situaciones que escapaban de su control. Los problemas familiares se mezclaron con los conflictos delictivos y con las relaciones entre los distintos habitantes de la zona.

El personaje de Luis Zahera y su relación con José Coronado

Junto a José Coronado apareció Luis Zahera, quien interpretó a Ezequiel, un policía corrupto que tuvo una relación particularmente compleja con Tirso.

El personaje aportó una combinación de tensión, humor y conflicto a la historia. Su presencia permitió que la serie incorporara situaciones diferentes dentro de la trama principal y generó nuevos cruces con el protagonista.

La relación entre ambos personajes se convirtió en uno de los elementos recurrentes de la ficción. Mientras Tirso intentaba proteger a su familia y enfrentarse a los problemas que aparecían en el barrio, Ezequiel se movía dentro de un escenario marcado por sus propios intereses y contradicciones.

Esa dinámica ayudó a sostener el tono de thriller de la producción, pero también permitió incorporar momentos de humor y situaciones inesperadas.

El elenco de Entrevías con José Coronado y Luis Zahera

  • Jose Coronado
  • Luis Zahera
  • Nona Sobo
  • Felipe Londoño
  • Laura Ramos
  • Manolo Caro
  • Manuel Tallafé
  • Itziar Atienza
  • María de Nati
  • Franky Martín

Cuántas temporadas tiene Entrevías en Netflix

La producción terminó desarrollándose a lo largo de cuatro temporadas y 32 episodios, estrenados entre 2022 y 2024.

Durante ese recorrido, la historia mantuvo como uno de sus principales puntos de referencia la relación entre Tirso, Irene y los distintos personajes que formaron parte de su entorno.

Qué se va a encontrar quien empiece la serie ahora

Quien comience Entrevías va a encontrarse con una historia centrada en Tirso Abantos y en la relación que desarrolla con su nieta Irene.

El personaje de Ezequiel, interpretado por Luis Zahera, también tendrá un papel relevante dentro de esa estructura. Su condición de policía corrupto permitirá introducir nuevos conflictos y una relación particular con Tirso.

La serie avanzará entre enfrentamientos, problemas familiares y cambios en los vínculos entre los habitantes del barrio.

Con cuatro temporadas y 32 episodios, la producción ofrece además un recorrido completo para quienes prefieran comenzar una ficción ya finalizada y avanzar por su historia sin tener que esperar nuevos capítulos.

El éxito inicial en televisión y su posterior desempeño internacional explican por qué Entrevías consiguió mantenerse dentro de la conversación sobre las producciones españolas que encontraron una segunda vida en Netflix.

Resumen de la primera temporada de Entrevías

En pocas palabras

  • Entrevías: La serie española de Netflix protagonizada por José Coronado y Luis Zahera alcanzó éxito internacional.
  • Trama principal: La ficción narra la historia de Tirso Abantos, un exmilitar que se ve envuelto en conflictos delictivos al hacerse cargo de su nieta.
  • Formato: La producción cuenta con cuatro temporadas y 32 episodios, ideal para maratonear.
Resumen generado por Thinkindot AI
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