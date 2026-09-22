Netflix: José Coronado y Luis Zahera arrasan con la mejor serie española y es ideal para maratonear

De qué trata Entrevías en Netflix

La propuesta presentó a José Coronado como Tirso Abantos, un hombre de carácter fuerte, con experiencia militar y acostumbrado a resolver los problemas de una manera directa. Sin embargo, la aparición de Irene modificó por completo su rutina.

La llegada de su nieta hizo que el personaje tuviera que asumir una responsabilidad familiar que no esperaba. A partir de allí, el argumento fue incorporando los conflictos vinculados con el barrio, el crimen organizado y las relaciones personales que rodeaban a la adolescente.

Irene quedó relacionada con personas vinculadas al narcotráfico del barrio, y ese vínculo terminó provocando una sucesión de enfrentamientos y problemas que involucraron directamente a Tirso.

A medida que avanzaron los episodios, el protagonista quedó cada vez más involucrado en situaciones que escapaban de su control. Los problemas familiares se mezclaron con los conflictos delictivos y con las relaciones entre los distintos habitantes de la zona.

El personaje de Luis Zahera y su relación con José Coronado

Junto a José Coronado apareció Luis Zahera, quien interpretó a Ezequiel, un policía corrupto que tuvo una relación particularmente compleja con Tirso.

El personaje aportó una combinación de tensión, humor y conflicto a la historia. Su presencia permitió que la serie incorporara situaciones diferentes dentro de la trama principal y generó nuevos cruces con el protagonista.

La relación entre ambos personajes se convirtió en uno de los elementos recurrentes de la ficción. Mientras Tirso intentaba proteger a su familia y enfrentarse a los problemas que aparecían en el barrio, Ezequiel se movía dentro de un escenario marcado por sus propios intereses y contradicciones.

Esa dinámica ayudó a sostener el tono de thriller de la producción, pero también permitió incorporar momentos de humor y situaciones inesperadas.

El elenco de Entrevías con José Coronado y Luis Zahera

Jose Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Cuántas temporadas tiene Entrevías en Netflix

La producción terminó desarrollándose a lo largo de cuatro temporadas y 32 episodios, estrenados entre 2022 y 2024.

Durante ese recorrido, la historia mantuvo como uno de sus principales puntos de referencia la relación entre Tirso, Irene y los distintos personajes que formaron parte de su entorno.

Qué se va a encontrar quien empiece la serie ahora

Quien comience Entrevías va a encontrarse con una historia centrada en Tirso Abantos y en la relación que desarrolla con su nieta Irene.

El personaje de Ezequiel, interpretado por Luis Zahera, también tendrá un papel relevante dentro de esa estructura. Su condición de policía corrupto permitirá introducir nuevos conflictos y una relación particular con Tirso.

La serie avanzará entre enfrentamientos, problemas familiares y cambios en los vínculos entre los habitantes del barrio.

Con cuatro temporadas y 32 episodios, la producción ofrece además un recorrido completo para quienes prefieran comenzar una ficción ya finalizada y avanzar por su historia sin tener que esperar nuevos capítulos.

El éxito inicial en televisión y su posterior desempeño internacional explican por qué Entrevías consiguió mantenerse dentro de la conversación sobre las producciones españolas que encontraron una segunda vida en Netflix.

Resumen de la primera temporada de Entrevías