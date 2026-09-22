Escándalo e indignación en los Juegos Suramericanos: robaron y golpearon a un joven en plena tribuna y nadie hizo nada

Después del ataque, los cuatro hombres se retiraron tranquilamente del lugar, sin que nadie interviniera para detenerlos. En las gradas quedó el joven golpeado, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El episodio fue registrado por otra persona que se encontraba en la tribuna de enfrente y que logró captar en video parte de la violenta secuencia.

El contexto vuelve al hecho todavía más llamativo: el Coloso fue utilizado durante estos días como una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y el estadio recibió a miles de familias y chicos para acompañar a la Selección argentina.

Además, el propio Newell's había informado que durante los Juegos no estaba permitido ingresar a sus instalaciones con camisetas, colores o identificaciones de otros clubes, justamente con el objetivo de preservar la convivencia y la seguridad dentro del predio.