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Escándalo e indignación en los Juegos Suramericanos: robaron y golpearon a un joven en plena tribuna y nadie hizo nada

Lo rodearon, le robaron y lo golpearon: el brutal ataque en plena tribuna que quedó grabado e indigna a todos. Miralo.

Escándalo e indignación en los Juegos Suramericanos: robaron y golpearon a un joven en plena tribuna y nadie hizo nada

Un violento episodio ocurrido en plena tribuna del Coloso Marcelo Bielsa, durante un partido de Argentina por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, quedó registrado en video y generó indignación en las redes.

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Según surge de las imágenes y de la información sobre el hecho, un joven que llevaba una camiseta de Rosario Central habría sido identificado por un grupo de cuatro hombres vestidos con indumentaria de Newell's Old Boys, quienes comenzaron a amedrentarlo.

La situación rápidamente escaló y, siempre de acuerdo con el relato del episodio, el joven fue agredido a golpes delante de otros espectadores y le quitaron sus pertenencias: la camiseta que tenía debajo del buzo.

Lo más impactante es que todo ocurrió en una tribuna que estaba llena de personas, entre ellas varios niños, mientras el resto de los presentes observaba la escena.

Después del ataque, los cuatro hombres se retiraron tranquilamente del lugar, sin que nadie interviniera para detenerlos. En las gradas quedó el joven golpeado, visiblemente afectado por lo ocurrido.

El episodio fue registrado por otra persona que se encontraba en la tribuna de enfrente y que logró captar en video parte de la violenta secuencia.

El contexto vuelve al hecho todavía más llamativo: el Coloso fue utilizado durante estos días como una de las sedes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y el estadio recibió a miles de familias y chicos para acompañar a la Selección argentina.

Además, el propio Newell's había informado que durante los Juegos no estaba permitido ingresar a sus instalaciones con camisetas, colores o identificaciones de otros clubes, justamente con el objetivo de preservar la convivencia y la seguridad dentro del predio.

En pocas palabras

  • Brutal ataque: Un joven fue golpeado y robado en plena tribuna de los Juegos Suramericanos.
  • Imágenes indignantes: El hecho quedó grabado y muestra a los agresores actuando con impunidad.
  • Clima de tensión: Ocurrió en un evento deportivo familiar, a pesar de las prohibiciones de indumentaria de clubes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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