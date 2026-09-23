El síndrome del quemado: Daniel López Rosetti explicó cuáles son las señales del burnout

La velocidad digital que modifica nuestra vida cotidiana

Uno de los conceptos centrales de la explicación de Daniel López Rosetti fue la transformación que produjo la tecnología en la manera de trabajar y relacionarnos.

El especialista planteó que actualmente las personas viven sometidas a una velocidad de información que no necesariamente coincide con los tiempos para los que está preparado nuestro cerebro.

“Lo que nos desgasta es que vivimos a una velocidad digital a la que nuestro cerebro no está acostumbrado”, explicó.

La frase apunta a un fenómeno cotidiano: el teléfono celular permite recibir mensajes, correos, noticias y notificaciones prácticamente durante todo el día. A eso se suma la posibilidad de trabajar desde distintos lugares y mantenerse conectado incluso después de haber terminado formalmente la jornada.

De esta manera, la frontera entre el trabajo y el tiempo personal puede volverse cada vez más difusa.

Rosetti utilizó además una comparación vinculada con su propia formación profesional para dimensionar la magnitud de los cambios tecnológicos.

“Yo me recibí sin saber qué era una tomografía computada: mi única herramienta era el estetoscopio”, recordó.

La anécdota permite observar la velocidad con la que evolucionó la medicina, pero también sirve para comprender el cambio general que atravesó la sociedad. Las herramientas disponibles actualmente multiplicaron las posibilidades de comunicación, información y trabajo, aunque también generaron nuevas demandas.

El desafío, en ese contexto, consiste en aprender a convivir con esa velocidad sin convertir la conexión permanente en una fuente constante de agotamiento.

Qué es el burnout y cuáles son sus principales características

En su exposición, el médico también se refirió a uno de los conceptos que ganó mayor presencia en las conversaciones sobre salud y trabajo: el burnout, conocido habitualmente como “síndrome del quemado”.

Rosetti explicó que este cuadro reúne diferentes dimensiones vinculadas con el desgaste psicológico producido por determinadas situaciones laborales.

Entre ellas mencionó el agotamiento emocional, la despersonalización y la sensación de bajo logro personal.

No se trata simplemente de estar cansado después de una jornada extensa. El concepto hace referencia a un proceso de desgaste que puede modificar la forma en la que una persona experimenta sus actividades, sus relaciones y hasta su propia percepción.

El especialista describió el agotamiento emocional a partir de una imagen particularmente gráfica: “Estás anestesiado”.

Según explicó, una persona que atraviesa ese estado puede experimentar una especie de amortiguación de sus emociones. Esto significa que las respuestas afectivas habituales pueden comenzar a perder intensidad.

“Es una amortiguación emocional. No te reís cuando te tenés que reír o no llorás cuando tenés que llorar”, señaló.

La definición busca mostrar que el problema no necesariamente se manifiesta como una crisis evidente. En algunos casos, el agotamiento puede expresarse precisamente a través de la pérdida de entusiasmo o de respuesta emocional.

La despersonalización y el alejamiento de los demás

Otro de los elementos que Rosetti incluyó dentro de su explicación del burnout fue la despersonalización.

El médico la resumió como una situación en la que la persona comienza a tomar distancia de los demás.

“Se manifiesta cuando te alejás del otro”, explicó.

Este componente resulta relevante porque muestra que el desgaste sostenido no necesariamente queda limitado al ámbito laboral. Cuando una persona permanece durante mucho tiempo sometida a situaciones de tensión, sus efectos pueden trasladarse a los vínculos cotidianos.

El cansancio puede modificar la paciencia, el interés por conversar, la predisposición a compartir actividades o la capacidad para disfrutar de momentos que anteriormente resultaban placenteros.

Por eso, dentro de la mirada planteada por Rosetti, el bienestar no debería analizarse únicamente en términos de cantidad de horas trabajadas.

También importa cómo se vive ese trabajo y qué lugar ocupa dentro del conjunto de la vida cotidiana.

“Se estresa el que trabaja infeliz”

Una de las frases más contundentes de la exposición de Daniel López Rosetti estuvo relacionada con la manera en la que se interpreta habitualmente el estrés laboral.

“No se estresa el que trabaja mucho o mal. Se estresa el que trabaja infeliz”, afirmó.

La idea introduce una diferencia entre la cantidad de trabajo y la percepción que cada persona tiene sobre aquello que hace.

Una jornada extensa puede resultar desgastante, pero el vínculo con la actividad laboral también puede estar condicionado por otros factores: el reconocimiento, el ambiente de trabajo, los objetivos personales, las relaciones con los compañeros y la posibilidad de encontrarle sentido a lo que se hace.

Rosetti resumió esa idea con una expresión popular que escuchaba de su madre: “Sarna con gusto no pica”.

La frase, utilizada en este contexto, apunta a señalar que la experiencia subjetiva también tiene un peso importante. Una actividad exigente puede ser vivida de maneras muy diferentes dependiendo de las circunstancias y de la relación que la persona tenga con ella.

Esto no significa que las condiciones laborales concretas sean irrelevantes. Por el contrario, permite ampliar la mirada para comprender que el estrés puede surgir de una combinación de factores personales, laborales y sociales.

Qué condiciones influyen en el bienestar laboral

Para el especialista, encontrar satisfacción en el trabajo requiere reunir diferentes condiciones.

“Para ser feliz con el trabajo tenés que reunir varias condiciones”, sostuvo Rosetti, al plantear que no existe un único elemento capaz de explicar por qué una persona se siente bien o mal con su actividad cotidiana.

En ese sentido, el bienestar laboral puede pensarse como un equilibrio entre las características del empleo y las expectativas, necesidades y proyectos de cada individuo.

También aparecen cuestiones relacionadas con los horarios, las exigencias, los descansos, los vínculos laborales y la posibilidad de separar el trabajo de la vida personal.

La discusión adquiere otra dimensión cuando se analizan situaciones de salud asociadas al estrés.

Rosetti planteó una pregunta vinculada con los casos judiciales en los que se intenta establecer una relación entre una enfermedad y la actividad laboral.

“Cuando hay un juicio por estrés laboral, la pregunta es: al infarto que tuvo el trabajador, ¿se lo adjudica a las ocho horas laborales o al resto del día?”, planteó.

La pregunta pone sobre la mesa la dificultad de separar completamente el ámbito laboral del resto de las circunstancias que forman parte de la vida de una persona.

El cansancio de fin de año no aparece de un día para otro

La expresión “a fin de año estamos todos cansados” puede interpretarse como una síntesis de un proceso acumulativo.

El desgaste no necesariamente comienza durante los últimos meses. En muchos casos, se construye a lo largo del año mediante pequeñas exigencias que se repiten de manera cotidiana.

Reuniones, traslados, responsabilidades familiares, tareas domésticas, obligaciones económicas, problemas personales y trabajo pueden ir acumulándose.

A esa lista se suma una característica propia de la actualidad: la dificultad para desconectarse.

Antes de la expansión de los teléfonos inteligentes, terminar la jornada laboral podía implicar una separación física más clara entre la oficina y el hogar. Actualmente, un mensaje laboral puede llegar durante la cena, una notificación puede interrumpir una conversación y un correo puede aparecer durante un fin de semana.

El resultado puede ser una sensación de actividad permanente.

Por eso, la reflexión de Rosetti no apunta solamente a descansar más horas, sino también a revisar la relación que tenemos con el tiempo, las obligaciones y la tecnología.

Una reflexión sobre la felicidad y los pequeños momentos

Hacia el final de su exposición, Daniel López Rosetti recurrió a una experiencia personal para explicar otra de las ideas centrales de su filosofía de vida.

El médico contó que, debido a su actividad profesional, suele viajar a distintas provincias del país para brindar conferencias.

En una de esas oportunidades regresó a Buenos Aires y, después de aterrizar en Aeroparque, se dirigió hacia el estacionamiento para buscar su automóvil.

Fue entonces cuando observó una escena cotidiana que terminó provocándole una reflexión.

A pocos metros había un hombre con una caña de pescar, acompañado por su esposa, que estaba comiendo un choripán.

La escena, aparentemente sencilla, quedó grabada en la memoria del especialista.

A partir de ese momento, Rosetti llegó a una conclusión que vinculó directamente con la búsqueda del bienestar: “No se puede ser feliz espontáneamente, hay que ponerle pila”.

La frase resume una idea diferente sobre la felicidad. No necesariamente se trata de esperar que aparezca en forma automática cuando desaparecen los problemas, sino de generar espacios para aquello que produce satisfacción.

La importancia de recuperar espacios fuera del trabajo

La anécdota también permite volver al concepto inicial de la exposición: el cansancio acumulado.

Cuando el trabajo, las obligaciones y la tecnología ocupan prácticamente todos los espacios disponibles, puede resultar difícil encontrar momentos destinados exclusivamente al descanso o al disfrute.

En ese escenario, actividades simples pueden adquirir una importancia particular.

Una caminata, una conversación, una comida compartida, un encuentro con amigos, un rato al aire libre o una actividad recreativa pueden funcionar como momentos de separación respecto de las exigencias diarias.

La cuestión, desde esta perspectiva, no pasa necesariamente por realizar grandes cambios de un día para otro. También puede consistir en recuperar pequeños espacios que permitan bajar el ritmo.

La reflexión de Rosetti adquiere especial relevancia cuando se acercan los últimos meses del año, una etapa en la que suelen acumularse cierres laborales, compromisos familiares, reuniones y diferentes responsabilidades.

El mensaje de Daniel López Rosetti sobre el desgaste cotidiano

La exposición del médico dejó planteado un concepto central: el cansancio no depende únicamente de cuánto trabajamos, sino también de cómo vivimos el trabajo y de cuánto espacio dejamos para el resto de nuestra vida.

El burnout, según la explicación brindada por Rosetti, incluye dimensiones como el agotamiento emocional, la despersonalización y la sensación de bajo logro personal.

Pero su planteo fue más amplio. También puso el foco en una sociedad atravesada por la velocidad digital, la conexión permanente y una multiplicación de estímulos que puede dificultar los momentos de pausa.

En ese contexto, llegar cansados a fin de año puede ser la consecuencia visible de un desgaste que comenzó muchos meses antes.

La reflexión final del especialista vuelve entonces sobre aquella escena que encontró en las inmediaciones de Aeroparque: una persona pescando y otra comiendo un choripán.

No había allí una gran celebración ni una situación extraordinaria. Era simplemente un momento cotidiano convertido en una oportunidad para disfrutar.

Y justamente en esa imagen Rosetti encontró una de sus principales conclusiones: la felicidad no siempre aparece por sí sola. También requiere tiempo, atención y una decisión consciente de darle lugar dentro de la vida cotidiana.