Mientras la China Suárez queda en medio del escándalo, Anita Espasandín llamó la atención por su postura

Mientras la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por sus publicaciones en redes sociales y su exposición junto a Mauro Icardi, Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, eligió un camino completamente diferente.
Mientras crece el escándalo de la China Suárez, Anita Espasandín hizo algo que llamó mucho la atención en las redes. Mirala.
Mientras la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena por sus publicaciones en redes sociales y su exposición junto a Mauro Icardi, Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, eligió un camino completamente diferente.
La empresaria suele compartir con sus seguidores distintos momentos de su vida cotidiana y, esta vez, mostró una faceta mucho más íntima. A través de sus historias de Instagram, reveló el particular ritual al que recurrió para relajarse, desconectarse de la rutina y renovar energías.
La elección de Anita llamó la atención por el contexto en el que se produjo. Benjamín Vicuña continúa atravesando una disputa pública con la China Suárez, mientras que la actriz y Mauro Icardi mantienen una intensa exposición en redes sociales. De hecho, semanas atrás Espasandín ya había llamado la atención con publicaciones que fueron interpretadas en redes como un gesto de apoyo a su pareja, aunque ella no hizo una referencia directa a la China ni al conflicto.
Esta vez, lejos de entrar en la polémica, Anita eligió bajar el ritmo y dedicarse un momento para ella. En una de las imágenes que publicó se la puede ver recostada sobre una camilla, con una bata clara y la cabeza apoyada sobre un almohadón.
Junto a la fotografía, escribió: “Lo que costó el lunes y este regalo que me doy en las manos de Ale”. Luego contó cuáles fueron las prácticas que realizó durante esa jornada de relajación: “Reflexología, Reiki, armonización y a casita”.
Así, la novia de Vicuña mostró una rutina completamente enfocada en el cuidado personal, después de una semana en la que las redes sociales volvieron a estar atravesadas por las publicaciones y cruces vinculados a la China Suárez, Icardi y el actor chileno.
La reflexología consiste en masajes y presiones sobre determinados puntos de los pies, mientras que el Reiki es una práctica de origen japonés que utiliza la imposición de manos y está orientada, según sus seguidores, a generar relajación y bienestar.
En el caso de la llamada “armonización”, se trata de un término utilizado para distintas prácticas vinculadas con la búsqueda de equilibrio y relajación. Anita decidió combinar las tres propuestas en una misma jornada y cerrar el día en su casa.
No es la primera vez que Espasandín muestra en redes su interés por el bienestar. Días atrás también había compartido imágenes de su rutina de gimnasio, dejando ver otra de las actividades que forman parte de su día a día.
La publicación llega además después de otros momentos en los que Anita quedó indirectamente involucrada en la disputa mediática. En agosto, tras los fuertes cuestionamientos de Mauro Icardi hacia Vicuña, Espasandín publicó una serie de fotografías junto al actor acompañadas por reflexiones sobre el amor propio, el descanso y el valor personal.
Entre las frases que compartió en aquella oportunidad se encontraba:
“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”. También escribió: “Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”.
Esas publicaciones no fueron una respuesta directa a Icardi o a la China Suárez, pero generaron mucho ruido entre sus seguidores que no dudan en comparar el caos de un lado y la paz del otro.