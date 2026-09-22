Mientras la China Suárez queda en medio del escándalo, Anita Espasandín llamó la atención por su postura

Junto a la fotografía, escribió: “Lo que costó el lunes y este regalo que me doy en las manos de Ale”. Luego contó cuáles fueron las prácticas que realizó durante esa jornada de relajación: “Reflexología, Reiki, armonización y a casita”.

Así, la novia de Vicuña mostró una rutina completamente enfocada en el cuidado personal, después de una semana en la que las redes sociales volvieron a estar atravesadas por las publicaciones y cruces vinculados a la China Suárez, Icardi y el actor chileno.

La reflexología consiste en masajes y presiones sobre determinados puntos de los pies, mientras que el Reiki es una práctica de origen japonés que utiliza la imposición de manos y está orientada, según sus seguidores, a generar relajación y bienestar.

En el caso de la llamada “armonización”, se trata de un término utilizado para distintas prácticas vinculadas con la búsqueda de equilibrio y relajación. Anita decidió combinar las tres propuestas en una misma jornada y cerrar el día en su casa.

No es la primera vez que Espasandín muestra en redes su interés por el bienestar. Días atrás también había compartido imágenes de su rutina de gimnasio, dejando ver otra de las actividades que forman parte de su día a día.

La publicación llega además después de otros momentos en los que Anita quedó indirectamente involucrada en la disputa mediática. En agosto, tras los fuertes cuestionamientos de Mauro Icardi hacia Vicuña, Espasandín publicó una serie de fotografías junto al actor acompañadas por reflexiones sobre el amor propio, el descanso y el valor personal.

Entre las frases que compartió en aquella oportunidad se encontraba:

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”. También escribió: “Puedo ser los brazos que me sostienen. Puedo ser mi propio lugar de paz”.

Esas publicaciones no fueron una respuesta directa a Icardi o a la China Suárez, pero generaron mucho ruido entre sus seguidores que no dudan en comparar el caos de un lado y la paz del otro.