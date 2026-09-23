Polémica en la Copa Argentina: la insólita comparación del presidente del Tribunal de Disciplina para justificar el fallo a favor de Boca

Tras semanas de declaraciones cruzadas y tensión entre La Ribera y Liniers, el Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió este martes por la tarde: desestimó el reclamo presentado por Vélez Sarsfield y mantuvo en pie la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina, aunque le impuso una sanción económica al Xeneize. El fallo generó un fuerte rechazo en el Fortín y llevó a Fernando Mitjans, presidente del organismo disciplinario, a romper el silencio para justificar la postura institucional.