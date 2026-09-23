En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Copa Argentina
Boca
ESCÁNDALO

Polémica en la Copa Argentina: la insólita comparación del presidente del Tribunal de Disciplina para justificar el fallo a favor de Boca

El Tribunal de Disciplina ratificó a Boca en la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez. Fernando Mitjans usó una extraña comparación.

Fernando Mitjans

Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina ratificó a Boca en la Copa Argentina pese al reclamo de Vélez.  

Tras semanas de declaraciones cruzadas y tensión entre La Ribera y Liniers, el Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió este martes por la tarde: desestimó el reclamo presentado por Vélez Sarsfield y mantuvo en pie la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final de la Copa Argentina, aunque le impuso una sanción económica al Xeneize. El fallo generó un fuerte rechazo en el Fortín y llevó a Fernando Mitjans, presidente del organismo disciplinario, a romper el silencio para justificar la postura institucional.

Leé también Cómo quedó Boca en la tabla anual tras ganarle a San Lorenzo y qué necesita para ir a la Copa Libertadores 2027
como quedo boca en la tabla anual tras ganarle a san lorenzo y que necesita para ir a la copa libertadores 2027

Aunque el fallo reconoció que la planilla oficial de Boca incluyó seis futbolistas extranjeros, el argumento principal para desestimar la descalificación radicó en la ausencia de ventaja deportiva, dado que Ángel Romero no ingresó al campo de juego y permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes.

Cómo justificó el Tribunal de Disciplina la sanción contra Boca por la planilla de extranjeros

En diálogo con Olé, Mitjans ofreció detalles técnicos sobre el choque de reglamentos que debieron analizar los integrantes del cuerpo sancionador: “¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”.

El titular del tribunal diferenció las normativas vigentes al remarcar que, si bien el convenio colectivo le daba argumentos a Vélez para protestar, el artículo limita la presencia en cancha a cinco extranjeros pero no explicita la sanción, mientras que el reglamento de la Copa Argentina habilita a competir a todos aquellos inscriptos en AFA sin distinción de nacionalidad. Para argumentar la desproporción que hubiese significado eliminar al cuadro de la Ribera, recurrió a una llamativa analogía jurídica: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.

Hubo intervención de la AFA o de Claudio Tapia en la resolución a favor de Boca

Ante los durísimos reclamos públicos de Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, y las especulaciones sobre supuestas presiones políticas, el dirigente que lleva más de 33 años al frente del organismo fue categórico al desvincular a la conducción de la casa madre del fútbol argentino: “Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad”.

Por último, al ser consultado sobre el malestar de los hinchas fortineros, el dirigente remarcó que se actuó bajo jurisprudencia nacional e internacional, priorizando la equidad del juego. “Siempre va a ser imposible conformar a todos. El derecho funciona así. Si todo fuera automático, sería simplemente apretar un botón y asignar partidos”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Copa Argentina Boca
Notas relacionadas
Boca vs. Vasco da Gama: la Conmebol confirmó fecha y hora para las semifinales de la Copa Sudamericana
La AFA confirmó la sanción a Boca por el partido con Vélez de Copa Argentina: quién jugará contra Racing
Dolor de cabeza para Arruabarrena: la pésima noticia que recibió Boca antes de enfrentar a Racing por Copa Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar