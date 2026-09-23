Polémica en la Copa Argentina: la insólita comparación del presidente del Tribunal de Disciplina para justificar el fallo a favor de Boca

Hubo intervención de la AFA o de Claudio Tapia en la resolución a favor de Boca

Ante los durísimos reclamos públicos de Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, y las especulaciones sobre supuestas presiones políticas, el dirigente que lleva más de 33 años al frente del organismo fue categórico al desvincular a la conducción de la casa madre del fútbol argentino: “Eso es una locura. El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad”.

Por último, al ser consultado sobre el malestar de los hinchas fortineros, el dirigente remarcó que se actuó bajo jurisprudencia nacional e internacional, priorizando la equidad del juego. “Siempre va a ser imposible conformar a todos. El derecho funciona así. Si todo fuera automático, sería simplemente apretar un botón y asignar partidos”, concluyó.