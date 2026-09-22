Pity Álvarez chocó y huyó: se supo la tremenda frase que le dijo al otro conductor

Fue en ese momento cuando, según el relato, Pity le dijo al otro conductor una frase que rápidamente llamó la atención: “Tengo problemas legales, me tengo que ir”.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. En las imágenes se observa el momento en que el Bora realiza la maniobra y termina chocando contra el otro vehículo. Luego, el conductor se dispone a abandonar el lugar.

Más tarde, desde la comisaría solicitaron la información correspondiente al dominio del vehículo y confirmaron que el Bora está registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido públicamente como Pity Álvarez.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Flagrancia Norte.

El nuevo episodio ocurre mientras el cantante atraviesa un momento particularmente delicado en el plano judicial. Pity está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

La causa había permanecido suspendida durante años mientras se evaluaba si Álvarez estaba en condiciones de afrontar el proceso. Finalmente, nuevos estudios del Cuerpo Médico Forense determinaron que contaba con una “reserva cognitiva” suficiente para enfrentar las distintas instancias del juicio, por lo que el debate comenzó en agosto de este año.

Además, durante una de las audiencias, Pity sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández, situación que provocó la suspensión momentánea del debate. Posteriormente recibió el alta y regresó a su domicilio.

Ahora, el choque y la frase que habría pronunciado después del incidente vuelven a poner al músico en el centro de la atención pública, justo cuando el juicio por el homicidio atraviesa una nueva etapa.