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Pity Álvarez chocó y huyó: se supo la tremenda frase que le dijo al otro conductor

Se conoció la contundente frase que le dijo Pity Álvarez al hombre que chocó antes de huir, enterate.

Pity Álvarez chocó y huyó: se supo la tremenda frase que le dijo al otro conductor

Pity Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena luego de protagonizar un choque durante la madrugada de este martes en una estación de servicio de Villa General Mitre. El cantante de Viejas Locas e Intoxicados impactó contra otro vehículo y, según contó el periodista Mauro Szeta, cuando el otro conductor intentó pedirle sus datos, el músico le hizo una inesperada confesión.

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El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Martín al 2400. De acuerdo con la denuncia realizada por el otro conductor, un joven de 24 años que circulaba a bordo de un Peugeot 208, un Volkswagen Bora realizó una maniobra y terminó impactando contra su vehículo, que se encontraba cargando combustible.

Tanto Pity como el otro conductor resultaron ilesos, aunque el Peugeot sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.

Según la información difundida por Mauro Szeta, cuando el joven intentó obtener los datos del conductor del Bora, descubrió que se trataba de Cristian “Pity” Álvarez. Sin embargo, el cantante no habría entregado la documentación y decidió retirarse del lugar.

Fue en ese momento cuando, según el relato, Pity le dijo al otro conductor una frase que rápidamente llamó la atención: “Tengo problemas legales, me tengo que ir”.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la estación de servicio. En las imágenes se observa el momento en que el Bora realiza la maniobra y termina chocando contra el otro vehículo. Luego, el conductor se dispone a abandonar el lugar.

Más tarde, desde la comisaría solicitaron la información correspondiente al dominio del vehículo y confirmaron que el Bora está registrado a nombre de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, conocido públicamente como Pity Álvarez.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Flagrancia Norte.

El nuevo episodio ocurre mientras el cantante atraviesa un momento particularmente delicado en el plano judicial. Pity está siendo juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

La causa había permanecido suspendida durante años mientras se evaluaba si Álvarez estaba en condiciones de afrontar el proceso. Finalmente, nuevos estudios del Cuerpo Médico Forense determinaron que contaba con una “reserva cognitiva” suficiente para enfrentar las distintas instancias del juicio, por lo que el debate comenzó en agosto de este año.

Además, durante una de las audiencias, Pity sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández, situación que provocó la suspensión momentánea del debate. Posteriormente recibió el alta y regresó a su domicilio.

Ahora, el choque y la frase que habría pronunciado después del incidente vuelven a poner al músico en el centro de la atención pública, justo cuando el juicio por el homicidio atraviesa una nueva etapa.

En pocas palabras

  • Pity Álvarez chocó: El músico impactó contra otro vehículo en una estación de servicio y huyó.
  • Confesión inesperada: Le dijo al otro conductor: "Tengo problemas legales, me tengo que ir".
  • Contexto judicial: El hecho ocurre mientras Pity es juzgado por un homicidio y un grave incidente en un juicio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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