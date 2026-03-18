Mirá el tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" con Tom Holland: cuándo se estrena la película

Uno de los momentos más impactantes del tráiler mostró a Peter observando desde lejos a Zendaya, quien interpreta a MJ. La escena dejó en evidencia que ella no tiene ningún recuerdo de su relación.

La situación se repite con Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon. Ambos siguen siendo amigos entre sí, pero Peter quedó completamente fuera de sus vidas.

Spider-Man Brand New Day 4

"A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker", se escuchó en el avance. La frase resume el conflicto central: el héroe existe, pero el hombre detrás de la máscara está completamente solo.

La transformación de Spider-Man en su nueva película

El tráiler reveló uno de los elementos más sorprendentes: Peter Parker está atravesando una mutación. En una secuencia clave, aparece despertando dentro de un capullo tras desmayarse.

Este cambio en su ADN marca un antes y un después. Para entender lo que sucede, acude al Dr. Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo.

Spider-Man Brand New Day 6

El ADN arácnido de Peter está cambiando. Y eso abre dos caminos: un aumento de poder o una posible pérdida de control.

La llegada de The Punisher y los nuevos personajes

Otro de los grandes anuncios fue la incorporación de Jon Bernthal como Frank Castle, también conocido como The Punisher.

Su presencia amplía el universo narrativo y anticipa un tono más oscuro. The Punisher no es un héroe tradicional, y su interacción con Spider-Man podría generar tensiones ideológicas sobre justicia y violencia.

Spider-Man Brand New Day 5

El elenco también suma a Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, quienes aportarán nuevas dinámicas a la historia.

Un homenaje emocional al pasado de Spider-Man

El tráiler incluyó una escena especialmente conmovedora: Peter visitando la tumba de su tía May. Este momento conecta directamente con los eventos de la película anterior y refuerza el peso emocional que carga el personaje.

La pérdida sigue presente. No es solo un recuerdo, sino una herida abierta que influye en cada decisión que toma.

El equipo creativo de "Spider-Man: Brand New Day"

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien ya había trabajado en proyectos de gran escala dentro del género. El guion estuvo a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers, responsables de entregas anteriores del personaje, lo que garantiza continuidad narrativa.

Spider-Man Brand New Day 3

Cuándo se estrena "Spider-Man: Brand New Day" en cines

Spider-Man: Brand New Day no solo continuará la historia, sino que abrirá una nueva etapa para el personaje dentro del universo Marvel.

El adelanto dejó varias preguntas abiertas: ¿Qué pasará con la mutación de Peter? ¿Podrá recuperar su vida anterior? ¿O deberá aceptar una nueva identidad completamente distinta?

La película llegará a los cines el 31 de julio de 2026 y todo indica que marcará un punto de inflexión en la saga.

Tráiler subtitulado de "Spider-Man: Brand New Day"