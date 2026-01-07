En vivo Radio La Red
GRAN ESTRENO

Marvel presenta un nuevo tráiler de "Wonder Man", su nueva serie en Disney+

La serie "Wonder Man" contará con ocho episodios que se estrenarán exclusivamente en Disney+ el 27 de enero. Mirá el tráiler de la nueva ficción de Marvel.

Marvel presenta un nuevo tráiler de Wonder Man

Marvel presenta un nuevo tráiler de "Wonder Man", su nueva serie en Disney+. (Foto: Gentileza Prensa)

Marvel Television presenta un nuevo tráiler e imágenes de su próxima serie Wonder Man en Disney+. La serie de ocho episodios ha sido creada por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Spider-Man: Un Nuevo Día) y Andrew Guest (Community, Hawkeye) y está protagonizada por el ganador del premio Emmy Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams y el ganador del Óscar Ben Kingsley, que retoma su papel de Trevor Slattery tras aparecer en Iron Man 3, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Viva el Rey.

Leé también Se estrenó "Toda la verdad" en Disney+, la nueva serie dramática protagonizada por Ethan Hawke
Se estrenó Toda la verdad en Disney+, la nueva serie dramática protagonizada por Ethan Hawke. (Foto: Gentileza Prensa)

De qué trata la serie "Wonder Man" en Disney+

La serie sigue a Simon Williams, un aspirante a actor de Hollywood, que lucha por impulsar su carrera. En un encuentro casual con Trevor Slattery, un actor cuyos mejores papeles parecen haber quedado atrás, Simon se entera de que el legendario director Von Kovak está preparando una nueva versión de la película de superhéroes Wonder Man.

Wonder Man Disney+ 2

Estos dos actores, en extremos opuestos de sus trayectorias, persiguen con determinación papeles que podrían cambiarles la vida, mientras el público obtiene una mirada detrás de escena de la industria del entretenimiento.

Los ocho episodios estrenan exclusivamente en Disney+ a las 11.00 pm el 27 de enero.

Wonder Man Disney+ 3
Wonder Man Disney+ 4

Marvel presenta el tráiler de "Wonder Man"

Embed

