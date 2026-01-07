Marvel presenta un nuevo tráiler de "Wonder Man", su nueva serie en Disney+

Marvel Television presenta un nuevo tráiler e imágenes de su próxima serie Wonder Man en Disney+. La serie de ocho episodios ha sido creada por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Spider-Man: Un Nuevo Día) y Andrew Guest (Community, Hawkeye) y está protagonizada por el ganador del premio Emmy Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams y el ganador del Óscar Ben Kingsley, que retoma su papel de Trevor Slattery tras aparecer en Iron Man 3, Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y Viva el Rey.