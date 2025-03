Misterio y comedia en la nueva serie de Netflix que todos están viendo y apenas tiene 8 capítulos.

La residencia Serie 1.jpg

La trama se desarrolla en torno a Cordelia Cupp, una inspectora extravagante que se enfrenta a la misión de resolver un asesinato ocurrido en la mansión más vigilada del mundo. En su investigación, irá desentrañando secretos ocultos y descubriendo la cara menos conocida del poder.

El elenco de "La residencia"

Uzo Aduba

Giancarlo Esposito

Randall Park

Molly Griggs

Susan Kelechi Watson

Isiah Whitlock Jr.

Edwina Findley

Jason Lee

Ken Marino

Al Mitchell

La residencia Serie 2.jpg

Por qué ver "La residencia"

La residencia toma inspiración en The Residence: Inside the Private World of the White House, el libro de no ficción escrito por Kate Andersen Brower en 2015. Este texto explora la vida dentro de la Casa Blanca desde la mirada de los empleados que han servido a diferentes presidentes de EE.UU., desde los Kennedy hasta los Obama. Sin embargo, la serie se aleja de la realidad para construir un relato completamente ficcional con una dosis de sátira y humor negro.

Con una combinación de suspenso, intriga política y momentos de comedia, La residencia promete ser una de las grandes apuestas de Netflix para los amantes de las historias de misterio con un enfoque original.