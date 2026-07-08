Furor en Netflix: la serie corta española de 6 capítulos que es ideal para maratonear

La historia toma un giro inesperado cuando Elmer recibe una nueva misión. Su siguiente objetivo es Violeta, una joven maestra de guardería que, sin saberlo, quedó en la mira de la organización. Contra toda lógica, Elmer comienza a experimentar sentimientos por primera vez desde aquel accidente que marcó su vida.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "La madre de Elmer aprovechó su falta de emociones para convertirlo en sicario, pero cuando él se enamora de una víctima, la fachada de ambos como jardineros se tambalea".

Cuántos capítulos tiene "El jardinero" en Netflix

Uno de los mayores atractivos de esta producción es su duración. Con apenas seis episodios, la serie evita las escenas innecesarias y mantiene un ritmo constante.

Cada capítulo aporta nueva información, desarrolla los conflictos y presenta revelaciones que modifican el rumbo de la historia.

La narrativa logra equilibrar el suspenso con los momentos más íntimos de los protagonistas, permitiendo que el espectador conozca sus motivaciones mientras la tensión aumenta episodio tras episodio.

Esa estructura convierte a El jardinero en una excelente alternativa para quienes prefieren historias breves que puedan verse durante un fin de semana.

El elenco principal de "El jardinero"

Álvaro Rico

Cecilia Suárez

Catalina Sopelana

Emma Suárez

María Vázquez

Francis Lorenzo

Javier Morgade

Isabel Garrido

Iván Massagué

Esteban Roel

Por qué esta serie se convirtió en una de las más comentadas

Netflix volvió a demostrar que las producciones españolas mantienen un enorme poder de convocatoria. En los últimos años, el público respondió de manera positiva a este tipo de historias que mezclan drama, suspenso y conflictos humanos.

En el caso de El jardinero, la combinación de asesinatos, secretos familiares, romance y dilemas morales logra construir una propuesta diferente.

Además, su corta duración facilita que muchos espectadores la recomienden después de verla completa, generando un efecto de boca en boca que impulsó su popularidad.

La producción evita extender innecesariamente la trama y apuesta por un desarrollo sólido que mantiene el interés desde el comienzo hasta el desenlace.

Quienes disfrutan de los thrillers psicológicos encontrarán una historia cargada de tensión, mientras que quienes prefieren los dramas románticos descubrirán un relato donde el amor desafía incluso las circunstancias más oscuras.

Con solo seis episodios, El jardinero demuestra que no hacen falta largas temporadas para construir una historia intensa, emotiva y llena de suspenso. Su combinación de misterio, emociones contenidas y conflictos familiares la posiciona como una de las propuestas españolas más interesantes disponibles actualmente en el catálogo de Netflix.

Tráiler oficial de "El jardinero" en Netflix