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Galletas con chips de chocolate: la receta fácil para hacerlas en casa con pocos ingredientes

Una preparación sencilla, económica y con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina. Cómo hacer galletas con chips de chocolate caseras en pocos pasos y con un resultado irresistible.

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Las galletas con chips de chocolate pueden hacerse fácilmente en casa.   

Las galletas con chips de chocolate pueden hacerse fácilmente en casa.   

Las galletas con chips de chocolate son un clásico de las góndolas de supermercados y de las panaderías, pero también pueden prepararse en casa con ingredientes simples y en pocos pasos. Esta receta permite obtener unas cookies caseras tiernas, con abundantes trozos de chocolate y una textura ideal para acompañar el mate, el café o el .

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Con una preparación sencilla y un tiempo de cocción de apenas 10 a 15 minutos, esta alternativa resulta perfecta para quienes buscan elaborar un postre casero o una opción para la merienda sin necesidad de utilizar técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes para preparar galletas con chips de chocolate

Para esta preparación, según el canal de YouTube "Recetas materas", se necesitan:

  • 50 gramos de manteca.
  • 4 cucharadas de azúcar común.
  • 4 cucharadas de azúcar mascabo (si no se consigue, puede reemplazarse por azúcar común).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 huevo.
  • 1 taza de harina común.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Una pizca de sal.
  • 100 gramos de chips de chocolate o chocolate picado.

Cómo hacer galletas con chips de chocolate paso a paso

Preparar la base: colocar la manteca junto con el azúcar común y el azúcar mascabo en un recipiente. Pisar ambos ingredientes hasta obtener una mezcla con una textura similar a la arena húmeda.

Incorporar los ingredientes líquidos: agregar la esencia de vainilla y el huevo. Batir durante unos instantes hasta conseguir una preparación homogénea.

Añadir los ingredientes secos: incorporar la harina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar bien hasta integrar por completo y que no queden restos de harina.

Sumar el chocolate: agregar los chips de chocolate o el chocolate picado y mezclar. La masa tendrá una consistencia blanda, característica de esta preparación.

Formar las galletas: enmantecar una placa para horno. Hacer pequeñas bolitas con la masa y distribuirlas dejando suficiente espacio entre cada una, ya que aumentarán de tamaño durante la cocción.

Hornear: cocinar en un horno precalentado a 180 °C entre 10 y 15 minutos. Estarán listas cuando los bordes comiencen a tomar un leve color dorado y la superficie se vea firme.

Cómo conservar las galletas caseras

Una vez que las galletas con chips de chocolate se enfríen por completo, conviene guardarlas en un recipiente hermético. De esta manera se conservarán en buen estado durante varios días y mantendrán su textura, por lo que podrán disfrutarse en cualquier momento como acompañamiento del mate, el café o el .

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