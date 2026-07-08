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El Gobierno anunció la toma de préstamos con bancos extranjeros para pagar vencimientos de deuda

Con tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio a conocer los acuerdos con garantías del BM y el BID por más de U$$4400 millones. Los fondos se usarán para financiar pagos de deuda que vencen este jueves.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Luis Caputo

Luis Caputo, junto a parte del equipo que anunció el plan de financiamiento de deuda 2026-2027 (Foto: Ministerio de Economía).

El Gobierno formalizó este miércoles la toma de un paquete de financiamiento externo con bancos internacionales que le permiten al ministro de Economía, Luis Caputo, afrontar el pago del vencimiento de la deuda de 4.350 millones de dólares que vencen este jueves.

Leé también Caputo: "Argentina estará declarada como país de grado de inversión internacional para el final del gobierno de Milei"
El ministro y el anuncio del pago de los compromisos hasta diciembre de 2027. (Foto: Captura de TV)

Se trata, por un lado, de un préstamo por US$3.200 millones con bancos internacionales. El restante es por US$1.200 millones con más de 10 bancos privados internacionales.

La operación quedó plasmada en tres resoluciones (40, 41 y 42) publicadas en el Boletín Oficial y forma parte de la estrategia del Ministerio de Economía para cubrir los pagos en moneda extranjera sin salir directamente a colocar bonos soberanos en el mercado internacional.

Las operaciones habían sido anunciadas por Federico Furiase y están respaldadas por garantías del Banco Mundial y el BID. Estas medidas van en línea con el decreto que habilitó la semana pasada al Tesoro a obtener financiación por un monto de hasta 5.000 millones de dólares con bancos privados y organismos de crédito internacionales como el CAF, el BID y el Banco Mundial.

Según informaron fuentes del Ministerio de Economía a A24.com, la toma de créditos no debe pasar por el Congreso porque se trata de colocaciones de deuda que ya figuraban dentro del programa financiero aprobado en el Presupuesto. La operación permitirá refinanciar los actuales vencimientos, tal y como Caputo anunció el lunes en una conferencia.

El decreto mencionado argumenta que, con el objetivo de reducir el coste de financiación del Tesoro nacional, "se considera conveniente realizar operaciones de financiación denominadas en dólares estadounidenses con entidades financieras internacionales de reconocida trayectoria".

Sin precisar los nombres de esas entidades, el decreto indica que las operaciones "serán instrumentadas a través de préstamos, los que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito".

El pasado martes, el Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones aprobaron un paquete de garantías para Argentina por 2.000 millones de dólares, mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó otorgar una garantía al país suramericano por 550 millones de dólares.

Argentina necesita financiarse para hacer frente a abultados vencimientos de deuda en dólares en este y el próximo año.

Cuáles son los bancos extranjeros que financian la deuda Argentina

La primera línea de préstamos por hasta US$2.000 millones será suscripta por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), sucursal Nueva York, y Banco Santander S.A., con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial.

Así quedó establecido en la Resolución Conjunta 40/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda.

La segunda línea, por hasta US$1.200 millones, fue acordada con Deutsche Bank AG, London Branch, y cuenta con una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta US$550 millones. Esa operación fue aprobada mediante la Resolución Conjunta 41/2026, también publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

En paralelo, el Gobierno publicó una tercera norma, la Resolución Conjunta 42/2026, para corregir un error material en la identificación de uno de los prestamistas. En el caso del crédito de US$2.000 millones, el banco participante es Banco Santander S.A.

En total, las operaciones suman US$3.200 millones y se encuentran dentro del cupo de hasta US$5.000 millones habilitado por el Decreto 478/2026. Las resoluciones establecen además que los bancos prestamistas percibirán una comisión del 0,5% sobre el monto total de cada préstamo.

En ambas operaciones fue designado The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador, mientras que el Banco Nación actuará como agente de proceso en la ciudad de Nueva York.

Stella Gárnica
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