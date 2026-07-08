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Firme reacción de Diego Latorre en medio de la guerra mediática de Mauro Icardi contra Yanina

El ex jugador, Diego Latorre, compartió un posteo contundente tras un nuevo capítulo en la batalla entre Yanina y Mauro Icardi.

8 jul 2026, 12:21
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Firme reacción de Diego Latorre en medio de la guerra mediática de Mauro Icardi contra Yanina

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Firme reacción de Diego Latorre en medio de la guerra mediática de Mauro Icardi contra Yanina

El cruce entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo, esta vez con Diego Latorre como blanco directo. El futbolista, que desde hace días intenta desprestigiar a la panelista por la información que ella difundió sobre su separación de Wanda Nara y el comienzo de su relación con La China Suárez, decidió avanzar sobre un terreno más personal: la familia de la conductora.

Después de una primera tanda de críticas en las que cuestionó el trabajo de Yanina y el momento en que llegó su reconocimiento profesional, Icardi cambió el foco. Recordó la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt, un episodio que ya es de público conocimiento, y fue por más: aseguró que el ex futbolista mantiene desde hace más de cinco años un vínculo paralelo con una vecina del edificio donde vive en Miami.

Pese a la magnitud de la denuncia, Latorre no salió a desmentir nada. Continuó con su actividad habitual en redes sociales, sin mencionar en ningún momento los dichos de Icardi, y publicó contenido vinculado a su trabajo para la cobertura del Mundial. Mientras el futbolista insistía con los detalles del supuesto engaño, el relator compartía material relacionado a la Selección Argentina, como si la polémica no lo afectara.

Esta actitud no sorprende a quienes siguen de cerca la relación entre ambos: Latorre mantiene desde hace años la misma postura frente a las controversias en las que se ve envuelta su esposa. Rara vez interviene públicamente, salvo en contadas ocasiones donde salió a bancarla frente a ataques que consideró desmedidos.

Por el momento no trascendió si la familia evalúa algún tipo de acción legal frente a las declaraciones de Icardi.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi?

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que Mauro Icardi consiguió trabajo mientras su futuro futbolístico sigue en duda. Tras generar expectativa entre sus compañeras de panel, aclaró que el delantero no continuará su carrera deportiva de inmediato, sino que había presentado ante la Justicia un contrato laboral en Turquía para poder viajar sin restricciones, luego de haber saldado la deuda alimentaria que tenía pendiente.

La conductora detalló que se trata de un contrato como embajador de marca de una clínica turca especializada en tratamientos de alopecia e implantes capilares, un rubro muy popular en ese país. Yanina leyó al aire fragmentos del documento y remarcó, con su estilo habitual, que ese sería el único trabajo formal que tiene Icardi en este momento, además de deslizar una ironía sobre la China Suárez en relación con este nuevo rol del futbolista.

Según precisó, el acuerdo comercial tendría vigencia hasta septiembre, mes en el que Icardi podría recibir una oferta de Arabia Saudita, aunque con una cifra menor a la esperada debido a su bajo rendimiento futbolístico. Yanina también reveló el monto que percibirá por el contrato con la clínica: 100 mil euros por tres meses, es decir, unos 33 mil euros mensuales.

     

 

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