Firme reacción de Diego Latorre en medio de la guerra mediática de Mauro Icardi contra Yanina

Por el momento no trascendió si la familia evalúa algún tipo de acción legal frente a las declaraciones de Icardi.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi?

En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre reveló que Mauro Icardi consiguió trabajo mientras su futuro futbolístico sigue en duda. Tras generar expectativa entre sus compañeras de panel, aclaró que el delantero no continuará su carrera deportiva de inmediato, sino que había presentado ante la Justicia un contrato laboral en Turquía para poder viajar sin restricciones, luego de haber saldado la deuda alimentaria que tenía pendiente.

La conductora detalló que se trata de un contrato como embajador de marca de una clínica turca especializada en tratamientos de alopecia e implantes capilares, un rubro muy popular en ese país. Yanina leyó al aire fragmentos del documento y remarcó, con su estilo habitual, que ese sería el único trabajo formal que tiene Icardi en este momento, además de deslizar una ironía sobre la China Suárez en relación con este nuevo rol del futbolista.

Según precisó, el acuerdo comercial tendría vigencia hasta septiembre, mes en el que Icardi podría recibir una oferta de Arabia Saudita, aunque con una cifra menor a la esperada debido a su bajo rendimiento futbolístico. Yanina también reveló el monto que percibirá por el contrato con la clínica: 100 mil euros por tres meses, es decir, unos 33 mil euros mensuales.