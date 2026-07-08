Diego Latorre salió al cruce de las acusaciones de Egipto contra Argentina: "Tuvo el..."

Diego Latorre se refirió a la polémica que planteó Egipto por el arbitraje en el partido de Argentina en el Mundial 2026, que fue victoria para la Scaloneta por 3 a 2 sobre el final en una épica remontada.
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El comentarista Diego Latorre habló en SQP sobre el enojo de Egipto por el arbitraje del partido frente a Argentina en el Mundial 2026.
Diego Latorre se refirió a la polémica que planteó Egipto por el arbitraje en el partido de Argentina en el Mundial 2026, que fue victoria para la Scaloneta por 3 a 2 sobre el final en una épica remontada.
El comentarista habló en Sálvese Quien Pueda (América Tv) desde Atlanta y respondió a las explosivas declaraciones de egipcios cuestionando los fallos arbitrales durante el partido. "Los egipcios están atacados diciendo que está todo arreglado para que el Mundial lo gane Argentina. ¿Viste algo de eso?“, le preguntó Yanina Latorre.
A lo que su esposo comentó: "Esa es la fácil. Tuvo el espíritu que tuvo Argentina para creer que podía ganar en el mal momento, lo tuvo Egipto para tirarse atrás con el 2 a 0 a favor y entregarle el partido a Argentina, que estaba confusa y tropezaba“.
En cuanto a las jugadas que despertaron polémica, Diego Latorre bancó los falllos: "Yo vi el penal a Tagliafico y después el pisotón a Lisandro Martínez con esa lupa del VAR existió y en la última jugada de Julián Álvarez claramente no es penal“.
”El (gol de Egipto) del pisotón estuvo bien anulado. Y también hay un quiebre en el partido cuando a Egipto se le lesiona Emam Ashour, el número 12, que era una tortura para Argentina“, profundizó el ex futbolista.
Mostafa Ziko, delantero de Egipto, cuestionó con dureza las decisiones del árbitro François Letexier luego de la derrota por 3-2 frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.
“El árbitro no fue bueno, fue injusto. Su injusticia fue clara. Nos persiguió desde el inicio. No quería que ganáramos. Fue un partido dirigido. Quería darle una alegría a los hinchas, pero les pido disculpas. No se dio y no fue nuestra culpa. Felicitaciones a Argentina por otra Copa del Mundo, por lo visto”, afirmó polémico el futbolista.
Diego Latorre continuó con su actividad habitual en redes sociales, sin mencionar en ningún momento los polémicos dichos de Mauro Icardi en medio de la guerra del futbolista con Yanina Latorre.
El comentarista publicó en X contenido vinculado a su trabajo para la cobertura del Mundial 2026 como si la guerra entre Icardi y su pareja no lo afectara, destacando la hazaña de la Selección al dar vuelta un 0-2 frente a Egipto en pocos minutos.
Esta actitud no sorprende a quienes siguen de cerca la relación entre ambos: Latorre mantiene desde hace años la misma postura frente a las controversias en las que se ve envuelta su esposa. Rara vez interviene públicamente, salvo en contadas ocasiones donde salió a bancarla frente a ataques que consideró desmedidos.