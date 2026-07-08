Anuncio de Luis Caputo: la directora del FMI, Kristalina Georgieva, vendrá a la Argentina en julio

La visita también coincidirá con un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la recuperación económica y avanzar hacia el regreso definitivo a los mercados internacionales de crédito.

En los últimos meses, tanto Georgieva como otros funcionarios del organismo destacaron públicamente el ajuste fiscal y la desaceleración de la inflación, aunque remarcaron la importancia de sostener las políticas acordadas para garantizar la estabilidad macroeconómica.

El viaje de la directora gerente del FMI será seguido de cerca por los mercados, ya que podría interpretarse como una nueva señal de respaldo internacional al programa económico de la administración Milei y a la continuidad del acuerdo firmado entre la Argentina y el organismo multilateral.

La visita de Georgieva, otro aval a la Argentina

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fines de julio, en lo que será la primera vez que la máxima autoridad del organismo multilateral viaje al país desde que asumió ese cargo.

La invitación fue realizada por el presidente Javier Milei y, según explicó el titular del Palacio de Hacienda, la visita se enmarca en "la excelente relación y el diálogo constructivo" que mantiene el Gobierno con el Fondo. Caputo sostuvo que el encuentro servirá para profundizar el trabajo conjunto y consolidar el respaldo del organismo al programa económico que lleva adelante la administración libertaria.

El anuncio se produjo pocas horas después de que el FMI difundiera una actualización de sus proyecciones para la economía argentina. El organismo mantuvo sin cambios sus estimaciones de crecimiento, al prever una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3,5% para 2026 y del 4% para 2027, cifras que ubican al país por encima del promedio esperado para América Latina y para la economía mundial.

Además, el Fondo destacó la continuidad del proceso de desinflación. Durante la presentación del informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook), la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, señaló que la inflación continuará desacelerándose de manera gradual hasta ubicarse en torno al 25% hacia fines de 2026.

Según el organismo, ese proceso estará respaldado por una política fiscal restrictiva, mejoras en el marco monetario y una baja esperada de los precios internacionales de la energía, un factor que ayudaría a reducir las presiones inflacionarias en los próximos años. El FMI también prevé que la inflación converja a niveles de un dígito hacia finales de 2028.

En cuanto a la actividad económica, el organismo destacó que la economía argentina creció un 0,7% durante el primer trimestre del año y estimó que el ritmo de expansión se acelerará en los próximos meses, impulsado por una recuperación de la inversión, la construcción y las exportaciones primarias.

La visita de Georgieva se dará después de una serie de encuentros mantenidos con Milei y Caputo desde el inicio de la gestión. Ambos funcionarios se reunieron con la titular del FMI en distintas oportunidades en Davos, Río de Janeiro, Washington y Nueva York, en el marco de las negociaciones y del seguimiento del programa económico acordado entre la Argentina y el organismo.

Silvana Tenreyro. La argentina que pasará a ocupar un cargo importante dentro de la estructura del FMI.(Foto: Cuenta de Krystalina Georgieva)

Una argentina en el FMI

Krystalina Georgieva, por las redes sociales, hizo un anuncio que involucra también a la Argentina. Se trata de una mujer que dejará su tarea docente y de investigación en Londres para incorporarse al FMI.

"Me complace dar la bienvenida a Silvana Tenreyro como la próxima economista jefa del FMI. Ella aporta una experiencia excepcional en el ámbito académico y en la formulación de políticas que fortalecerá aún más el análisis y los consejos de política del FMI para ayudar a nuestros países miembros a navegar por una economía global compleja", escribió la directora gerente del FMI.

Tenreyro asumirá el 10 de agosto de 2026 como Economista Jefa (Economic Counsellor) y directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional. Reemplazará en el cargo al economista francés Pierre-Olivier Gourinchas, quien deja el organismo para regresar a la actividad académica. Se trata de uno de los puestos técnicos de mayor influencia dentro del FMI. Como Economista Jefa, Tenreyro tendrá entre sus principales funciones:

Dirigir el Departamento de Investigación del Fondo.

Coordinar la elaboración del informe World Economic Outlook (WEO) .

. Liderar el análisis de la economía mundial y las recomendaciones de política económica para los países miembros.

Actuar como una de las principales voceras económicas del organismo.

El informe económico mundial es el que se actualiza dos veces por año y establece las previsiones de inflación y crecimiento para el mundo, las regiones y los países. Para nuestro país, habla de una mejora del 3,6 para este año y 4% para el 2027.