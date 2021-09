Motivador: tiene 38 años, nació sin brazos, hace todo con los pies y es viral

Los médicos no pudieron explicar por qué Sarah Talbi nació sin extremidades superiores. Ella, por su parte, no se veía diferente y aprendió a comer, vestirse y cepillarse el pelo con los pies. A medida que crecía, desarrolló más habilidades como cortar verduras y maquillarse, todo ello con los pies.

“Me maquillo, me visto, cocino, me ducho y cuido de mi hija. Puedo hacer todo lo que quiera”, sintetizó con simpleza Sarah Talbi en diálogo con The Mirror al reconstruir un día en su vida, en su rutina que la pone a prueba todos los días y en las que encontró dos aliadas fundamentales: sus piernas, las cuales maneja con sorprendente destreza.

Con una hija de tres años, Lilia, la mujer realiza todo tipo de actividades cotidianas y no tiene limitación algunas: le cocina, la viste y juega con ella. La pequeña Lilia no ve a su mamá como algo diferente y se agarra a la manga de Sarah cuando caminan por la calle.

Sarah explicó también que puede hacer cualquier cosa con los pies siempre y cuando no lleve zapatos puestos. “Como un bebé que toma todo con las manos y lo desordena, yo hacía lo mismo con los pies, así que mi cerebro se conectaba a ellos”, concluyó.

SARAH TALBI (3).png Sarah cuenta con 50.000 seguidores en Instagram, 151.000 en TikTok y 242.000 suscriptores en YouTube.

