Murió el reconocido humorista Coco Martínez

Coco, cuyo nombre verdadero se mantuvo siempre en la esfera privada, falleció tras una ardua lucha contra una grave condición de salud. Su pareja explicó que, aunque inicialmente se pensó que padecía dengue, luego se descubrió que sufría de severos problemas intestinales no diagnosticados a tiempo. La gravedad de su estado culminó en una infección generalizada que su cuerpo no pudo superar. “Si bien él inicialmente les había contado que tuvo un episodio de dengue, que en definitiva después no se confirmó, todo fue a raíz de que tenía problemas intestinales muy graves desde hacía tiempo y él no lo sabía”, detalló.

La partida de Coco Martínez ha dejado un vacío inmenso entre sus seguidores, quienes expresaron su dolor y gratitud en redes sociales. Comentarios como “Gracias por las sonrisas que nos sacaste a todos, Coco. Volá alto” y “Siempre te vamos a recordar con mucho cariño” inundaron su última publicación en Instagram, alcanzando más de 17 mil ‘me gusta’.

Uno de los mensajes más destacados fue el del actor Nacho Saralegui, conocido por su trabajo en la serie "Porno y Helado": “¡Qué en paz descanses, Coquito querido! Abrazo enormemente a toda la familia y seres queridos”.

Coco Martínez comenzó su carrera en 2017 con videos humorísticos que rápidamente se viralizaron. Su primer éxito, "¿Es mi amigo o no? Llamando al call center", capturó la esencia de su humor cotidiano y lo catapultó a la fama en Instagram. Con una voz particular y un estilo único, Coco supo retratar situaciones cotidianas con una perspectiva hilarante, conquistando a miles de seguidores.

Además del emotivo video, su pareja también compartió una despedida en Instagram con una imagen de Coco y una de sus mascotas, acompañada por un epígrafe que refleja el amor y el respeto que sentían por él: “No voy a poner fechas porque él era muy coqueto y de la edad ni hablar. Eterno Coquito. Gracias por todo lo que nos diste. Te amamos para siempre. Gracias por hacerme feliz cada día”.