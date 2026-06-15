Pánico en el Mundial: un video del Estadio Azteca mostró una falla en su estructura que preocupa a miles de hinchas

Sin embargo, el video volvió a poner sobre la mesa un debate inevitable: ¿están garantizadas las condiciones de seguridad para albergar eventos con decenas de miles de espectadores?

Especialistas suelen remarcar que la presencia de grietas, juntas de dilatación o espacios entre estructuras no implica automáticamente un peligro de colapso. No obstante, también advierten que cualquier anomalía visible en sectores de circulación masiva debe ser inspeccionada y monitoreada para evitar incidentes.

La preocupación crece porque el Azteca es uno de los escenarios más emblemáticos del Mundial y recibirá una enorme cantidad de aficionados durante el torneo. Por eso, muchos usuarios reclamaron que las autoridades realicen revisiones exhaustivas y brinden explicaciones sobre el estado del sector que aparece en el video.