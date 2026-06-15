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Pánico en el Mundial: un video del Estadio Azteca mostró una falla en su estructura que preocupa a miles de hinchas

El inquietante video viral del Estadio Azteca que generó temor y aseguran que puede suceder un terrible accidente. Miralo.

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    Pánico en el Mundial: un video del Estadio Azteca mostró una falla en su estructura que preocupa a miles de hinchas

    A pocos días de albergar partidos de la Copa del Mundo, el histórico Estadio Azteca quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que un video grabado por un espectador se viralizara en redes sociales y despertara preocupación por las condiciones de seguridad en una de las tribunas.

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    Las imágenes muestran un sector de una bandeja superior donde, entre las placas de concreto del piso, aparece una abertura que permite observar varios metros hacia abajo, hasta la planta baja del estadio. La situación generó temor tanto entre quienes asistieron al encuentro como entre miles de usuarios que vieron el registro en internet.

    Lo que más llamó la atención fue la estrechez del sector afectado y la sensación de vulnerabilidad que transmite el lugar, especialmente si se tiene en cuenta que por allí circulan miles de personas durante cada partido del Mundial.

    Las reacciones no tardaron en llegar. Mientras algunos usuarios calificaron la situación como "peligrosa" e "inadmisible" para un estadio mundialista, otros señalaron que este tipo de espacios o juntas estructurales pueden existir en determinados recintos deportivos sin representar necesariamente un riesgo inminente.

    Sin embargo, el video volvió a poner sobre la mesa un debate inevitable: ¿están garantizadas las condiciones de seguridad para albergar eventos con decenas de miles de espectadores?

    Especialistas suelen remarcar que la presencia de grietas, juntas de dilatación o espacios entre estructuras no implica automáticamente un peligro de colapso. No obstante, también advierten que cualquier anomalía visible en sectores de circulación masiva debe ser inspeccionada y monitoreada para evitar incidentes.

    La preocupación crece porque el Azteca es uno de los escenarios más emblemáticos del Mundial y recibirá una enorme cantidad de aficionados durante el torneo. Por eso, muchos usuarios reclamaron que las autoridades realicen revisiones exhaustivas y brinden explicaciones sobre el estado del sector que aparece en el video.

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