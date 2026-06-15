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Video: le robaron al equipo de A24 en Córdoba mientras cubría el caso Agostina Vega

El vehículo utilizado fue violentado mientras realizaban la cobertura del femicidio. Los delincuentes se llevaron equipos de trabajo, una rueda de auxilio y causaron daños en el automóvil, que estaba identificado como móvil de prensa.

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Video: le robaron al equipo de A24 en Córdoba mientras cubría el caso Agostina Vega.

Video: le robaron al equipo de A24 en Córdoba mientras cubría el caso Agostina Vega.

En medio de la cobertura del femicidio de Agostina Vega, el equipo periodístico de A24 fue víctima de un robo en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Delincuentes forzaron el vehículo utilizado para las tareas periodísticas y se llevaron distintos elementos de trabajo mientras el móvil permanecía estacionado a pocas cuadras de algunos de los puntos más transitados y turísticos de la capital provincial.

Leé también Caso Agostina Vega: indagarán a los tres detenidos y descartaron una de las principales hipótesis
Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega. (Foto: archivo)

El hecho fue relatado en vivo por el periodista Gabriel Prósperi, quien mostró los daños sufridos por el automóvil y explicó que el ataque ocurrió durante la madrugada.

"Estamos en pleno centro de Córdoba. A tres cuadras del Patio Olmos, a cinco cuadras de la Manzana Jesuítica y a una cuadra de La Cañada. Es una zona muy transitada y turística", detalló el cronista al aire.

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Forzaron el baúl y se llevaron equipos de trabajo

Según explicó Prósperi, los delincuentes utilizaron una herramienta para violentar la cerradura del baúl y acceder al interior del vehículo.

Entre los elementos robados se encuentran una rueda de auxilio, dos trípodes y una valija con cables y accesorios de trabajo, indispensables para las transmisiones televisivas.

Además, el ataque dejó importantes daños materiales en el automóvil, incluida una ventanilla rota. "Con una ganzúa forzaron la cerradura del baúl, lo abrieron y vaciaron todo lo que había adentro", relató el periodista.

El vehículo permanecía estacionado en la vía pública debido a que el hotel donde se alojaba el equipo no contaba con cochera propia.

La incógnita: ¿sabían que era un móvil de prensa?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del episodio es que el automóvil estaba claramente identificado como parte de un equipo periodístico.

Según explicó el cronista, el vehículo tenía visibles los elementos que suelen utilizarse para facilitar las tareas de cobertura y permitir su identificación en distintos operativos y eventos.

Por ese motivo, surgió una pregunta que ahora también forma parte de las inquietudes del equipo: si los delincuentes sabían que se trataba de un móvil de prensa o si el robo fue producto de una elección al azar.

"El auto estaba muy identificado como un vehículo de trabajo de A24 y América", señalaron durante la transmisión.

Intervino el Ministerio de Seguridad de Córdoba

Tras el hecho, los integrantes del equipo realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales. Además, según informaron, mantuvieron contacto con funcionarios del Ministerio de Seguridad de Córdoba.

De acuerdo con el relato de Prósperi, desde la cartera provincial se pusieron a disposición para colaborar con la investigación y tratar de identificar a los responsables.

Mientras avanza la causa, el equipo debió tomar medidas adicionales para resguardar el vehículo y continuar con la cobertura periodística.

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