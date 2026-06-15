Escándalo en la realeza: la oscura historia del hijo de una princesa que fue condenado por violación

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El proceso judicial estuvo marcado por denuncias de varias mujeres y por una fuerte cobertura mediática en Noruega. Los fiscales sostuvieron que existían pruebas suficientes para acreditar episodios reiterados de violencia y agresiones sexuales, mientras que la defensa rechazó las acusaciones y anunció que estudia nuevas apelaciones.

El escándalo representa uno de los mayores desafíos para la monarquía noruega en los últimos años. Aunque Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real, su vínculo familiar con quienes algún día ocuparán el trono convirtió el caso en un asunto de interés nacional. La condena del joven puede potenciar los reclamos para que la mujer no sea nunca la reina consorte en Noruega.

mette-marit de Noruega La princesa, Mette-Marit, madre del joven condenado por violación. Ella está asociada a todo tipo de escándalos - como el caso Epstein - y su salud está comprometida. Está en la lista nacional para trasplante de pulmón. (foto: Gentileza BBC)

Su madre, la princesa Mette-Marit, es muy resistida por diversos escándalo en Noruega. Para peor, su salud está deteriorada porque tiene una enfermedad pulmonar que la ha colocado en la lista nacional de trasplantes. Además, la reina consorte Sonja de Noruega, madre del heredero, el príncipe Haakon, debió ser hospitalizada a comienzos de este año por su delicado estado de salud con su corazón.

el hijastro real Familia ensamblada, antes del escándalo. Con su madre, Mette-Marit, su padrastro, el príncipe Haakon y sus hermanastras, las princesas noruegas. (foto: Gentileza Hola)

Condena a prisión por violación en la corona noruega

La Casa Real de Noruega se pronunció por primera vez sobre la condena de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit, en un caso que sacudió a la monarquía escandinava y generó una enorme repercusión en el país. A través de un comunicado difundido este domingo, la institución expresó su respeto por el proceso judicial y pidió preservar la privacidad de la familia en un momento especialmente delicado.

Marius Borg Høiby, de 29 años, fue condenado por la Justicia noruega tras una investigación que incluyó acusaciones de violencia y abuso contra varias mujeres. No forma parte oficialmente de la Casa Real ni desempeña funciones institucionales, pero la condena a 4 años es un duro golpe para él, para su madre y la corona en su conjunto. Su estrecha relación con los futuros reyes de Noruega convirtió el caso en uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la familia real en los últimos años.

Según informó la revista ¡Hola!, la Casa Real evitó realizar comentarios sobre el contenido de la sentencia y subrayó que se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la Justicia. El mensaje fue interpretado como un intento de marcar distancia institucional respecto de un caso que ha monopolizado la atención de la prensa noruega durante meses.

Hijastro de la corona Noruega Tres momentos: A la izquierda, posando con un arma en la mano. En el centro, camino a escuchar su sentencia por violación. A la derecha, cuando era un "principito de oro". (Foto: A24.com)

El hijo de la princesa consorte y futura reina

Cuando la princesa Mette-Marit comenzó su relación con el príncipe Haakon, ya había tenido al pequeño Marius. Fue "adoptado" por los norueegos como el "heredero de oro", por su piel blanca, su pelo extremadamente rubio y por ser muy bonito. Pero cuando comenzó su adolescencia, llegaron los problemas, de todo tipo. Pronto, el "hermoso príncipe" pasó a ser el "hijastro mas incómodo de la corona". A tal punto, que su madre, Mette-Marit comenzó a ser cuestionada: ¿puede ser algún día reina consorte noruega si no puede educar o controlar a su hijo?

A medida que fue creciendo, todo fue peor. Por los escándalos que no dejaron de acompañarlo, el joven Marius tuvo que dejar el palacio y también, fue excluido de toda posibilidad de representar a la corona. Marius es el hijo que la princesa heredera Mette-Marit tuvo antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon. Marius Høiby creció bajo la mirada pública y participó en numerosos actos familiares, aunque nunca tuvo un rol oficial dentro de la monarquía, pero no pudo adaptarse o su inconducta grave se lo impidió.

el principito condenado El día en que se madre se casó con el príncipe Haakon de Noruega. En el círculo, el juez de Oslo que lo condenó a Marius a 4 años de prisión por violación. (Foto: A24.com)

El hijastro del futuro rey, condenado por violación

Las causas contra Marius Borg Høiby comenzaron en agosto de 2024, cuando fue detenido tras una denuncia por agresión contra una exnovia en Oslo. Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó convirtiéndose en una de las investigaciones judiciales más importantes de los últimos años en Noruega, ya que otras mujeres comenzaron a presentarse ante la policía con denuncias similares.

A medida que avanzó la investigación, los fiscales ampliaron el expediente hasta reunir 40 cargos, entre ellos violación, violencia doméstica, amenazas, incumplimiento de órdenes de restricción, delitos vinculados con drogas, agresiones físicas y grabaciones de mujeres sin consentimiento.

La acusación más grave se refería a cuatro presuntas violaciones ocurridas entre 2018 y 2024. Según la fiscalía, algunas de las víctimas se encontraban dormidas o incapacitadas para dar consentimiento. El juicio comenzó en febrero de 2026 y se extendió durante siete semanas.

Este 15 de junio, el Tribunal de Oslo lo declaró culpable de 34 de los 40 cargos. Fue condenado por dos casos de violación, violencia contra una expareja, abuso en relaciones íntimas y otros delitos. Sin embargo, fue absuelto en dos de las acusaciones de violación por falta de pruebas suficientes. La pena impuesta fue de cuatro años de prisión, inferior a los siete años y siete meses que había solicitado la fiscalía.

El caso tuvo enorme repercusión porque Høiby creció dentro del entorno de la familia real tras el matrimonio de su madre, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, con el príncipe heredero Haakon de Noruega en 2001.

Una condena por violación siempre es mala

El escándalo llega además en un momento complejo para la Casa Real. La princesa heredera enfrenta desde hace años una fibrosis pulmonar crónica que ha limitado progresivamente su agenda pública, mientras que el rey Harald V, de 89 años, ha reducido sus actividades oficiales debido a su avanzada edad. Como consecuencia, gran parte de las responsabilidades institucionales recaen actualmente sobre Haakon y Mette-Marit.

En Noruega, la condena reabrió el debate sobre el impacto que los comportamientos privados de personas cercanas a la Corona pueden tener sobre la imagen de la institución. Aunque los expertos coinciden en que Marius Borg Høiby no representa oficialmente a la monarquía, pero el caso ha generado un desgaste reputacional para una familia real que históricamente ha gozado de altos niveles de popularidad y confianza entre los ciudadanos.

La expectativa ahora está puesta en las posibles apelaciones y en cómo evolucionará una crisis que amenaza con prolongarse durante los próximos meses. Ya Marit tiene graves cuestionamientos por sus propios antecedentes. Su salud - candidata a un trasplante de pulmón - es otro problema más. Haakon, el príncipe heredero tiene un enorme desafío por delante: con un hijastro en prisión, su esposa gravemente enferma y dos hijos su sucesión.