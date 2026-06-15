Tras la muerte de Gaspi, Mario Pergolini reveló conmovido el mensaje que siempre le repetía sobre CQC

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“Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con Caiga -Caiga Quien Caiga-, usaba el traje y todo eso. Siempre me decía, sobre todo en su primera etapa, ‘hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Y yo le decía que no había forma”, contó Mario, todavía visiblemente impactado por la noticia.

Además, el creador de Vorterix destacó el crecimiento profesional que había observado en el trabajo de Gaspi y elogió especialmente el rumbo creativo que había tomado en sus producciones más recientes.

“Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía como una creatividad súper interesante”, señaló, reconociendo el talento y la originalidad que veía en los contenidos del joven influencer.

Ya sobre el final de su reflexión, Pergolini hizo foco en la corta edad de Gaspi y en lo difícil que resulta asimilar una pérdida de semejante magnitud. “Fue tremendo. Golpea por todos lados”, afirmó con evidente tristeza.

Por último, también se mostró sorprendido por las circunstancias en las que ocurrió el accidente y remarcó lo inexplicable del hecho. “Y estúpido también realmente. Porque dos helicópteros que chocan en el aire... Hay que tener una mala suerte...”, concluyó.

gaspi

Cuál es la última foto de Gaspi que se viralizó en las redes horas antes de morir trágicamente en Brasil

La repentina muerte de Gaspi en el dramático choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro este domingo continúa generando un fuerte impacto entre sus seguidores y en las redes sociales. Mientras avanza la conmoción por la pérdida del influencer argentino, una publicación realizada horas antes de la tragedia cobró una inesperada relevancia y se volvió viral.

Antes del accidente aéreo que terminó con la vida de Gaspar Prim Díaz, una usuaria de X tuvo la oportunidad de encontrarse con él de manera casual en las calles de la ciudad brasileña. Sin imaginar lo que sucedería poco después, la joven decidió acercarse para pedirle una foto, dejando registrado uno de los últimos momentos públicos del creador de contenido.

El fatal episodio también se cobró la vida de Lucas Vignale, del músico Oliver Tree y de otras tres personas que viajaban en las aeronaves que protagonizaron la colisión.

Las imágenes fueron compartidas por la usuaria @EmetSuki, quien publicó las fotografías del encuentro junto a un breve comentario que, tras conocerse la noticia, adquirió un significado completamente distinto. "Vine a Brasil y me encontré con Gaspi", escribió en la plataforma, acompañando el mensaje con las postales tomadas durante ese instante.

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Según pudo verse en las imágenes difundidas, el encuentro ocurrió sobre la tradicional Avenida Atlántica, una de las zonas más emblemáticas de Copacabana. Las fotografías fueron captadas frente al reconocido hotel Copacabana Palace, uno de los puntos más representativos de la ciudad.

En las fotos se puede observar a Gaspi sonriente mientras realizaba una transmisión en vivo. Además, llamó la atención el look relajado que llevaba en ese momento, muy diferente al que habitualmente mostraba en sus producciones. Vestía una remera con una imagen de Diego Maradona junto a Liam Gallagher y Noel Gallagher, en referencia a la histórica visita de Oasis a la Argentina en 1998, combinada con una camisa a rayas.

Gaspi y un fan horas antes de su muerte1

Esa apariencia contrastaba con la imagen que solía mostrar en sus videos, donde generalmente aparecía con traje y su ya característica corbata roja.

Luego de que se confirmara oficialmente que el influencer figuraba entre las víctimas fatales del accidente, la publicación comenzó a circular masivamente en las redes. En pocas horas, miles de usuarios replicaron las imágenes y dejaron sentidos mensajes para despedir y recordar a Gaspi, reflejando el profundo dolor que provocó su partida.