Javier Milei llamó a sus ministros a "redoblar los esfuerzos" y ratificó el rumbo económico

Milei les dijo a sus ministros que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”. Y agregó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

El mandatario realizó un enfático llamado a todos los integrantes del Gobierno a redoblar los esfuerzos y reafirmó su compromiso con el programa económico.

En ese sentido, sostuvo que tanto él como su equipo llegaron para cambiar el ciclo populista y aseguró: “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”.

Milei y un discurso mirando a la reelección 2027

Según informaron desde el Gobierno, Javier Milei hizo énfasis en la estrategia que impulsará en el próximo año electoral, con el objetivo puesto en su reelección. En ese marco, expresó que “por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”.

En otro orden, el Presidente analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias sobre la Argentina. En particular, se refirió a la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés.

Al respecto, dijo que "este escenario repercute especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina".

En cuanto a la agenda legislativa, el Presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT (patentes), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas consideradas "primordiales" para el Gobierno.

De la reunión de Gabinete de este lunes, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También estuvieron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En esta oportunidad, no estuvo presente la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, luego de marcar nuevas diferencias en relación con las declaraciones de Milei contra periodistas. Fuentes oficiales relativizaron la ausencia de Bullrich al relacionar su ausencia con un tema "imprevisto".