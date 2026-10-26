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Javier Milei llamó a sus ministros a "redoblar los esfuerzos" y ratificó el rumbo económico

Con las ausencias de Bullrich y Luis Caputo, el Presidente reunió durante dos horas al Gabinete en Casa Rosada. Analizaron la crisis internacional por las guerras en Irán y Ucrania y aseguran que "no" se mencionó el triunfo de Lula en Brasil.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei volvió a reunir el Gabinete nacional en Casa Rosada (Foto: archivo).

Javier Milei volvió a reunir el Gabinete nacional en Casa Rosada (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que se abordaron distintos temas de la "agenda nacional e internacional, con especial atención en la situación económica, el contexto geopolítico global" y las prioridades legislativas del Gobierno.

Leé también Javier Milei reunió al Gabinete y puso el foco en las elecciones brasileñas y España
Javier Milei encabezó una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada (Foto: archivo).

Según informaron oficialmente desde Presidencia, "durante el encuentro, el mandatario ratificó el rumbo del programa económico y convocó a todos los integrantes del Gobierno a redoblar los esfuerzos para profundizar las transformaciones en marcha".

Según pudo saber A24.com, el Presidente se refirió al debate que trascendió hacia el interior gabinete sobre la necesidad de promover medidas para reimpulsar el consumo y aliviar a las familias que no llegan a fin de mes. Aunque sin nombrarlo, Milei pareció marcar diferencias con Lula, al cuestionar medidas de último momento tomadas por el reelecto presidente de Brasil que le permitieron dar vuelta la derrota que había sufrido ante Flavio Bolsonaro en la primera vuelta.

Milei les dijo a sus ministros que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”. Y agregó: “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”.

El mandatario realizó un enfático llamado a todos los integrantes del Gobierno a redoblar los esfuerzos y reafirmó su compromiso con el programa económico.

En ese sentido, sostuvo que tanto él como su equipo llegaron para cambiar el ciclo populista y aseguró: “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”.

Milei y un discurso mirando a la reelección 2027

Según informaron desde el Gobierno, Javier Milei hizo énfasis en la estrategia que impulsará en el próximo año electoral, con el objetivo puesto en su reelección. En ese marco, expresó que “por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”.

En otro orden, el Presidente analizó el contexto económico internacional y sus consecuencias sobre la Argentina. En particular, se refirió a la contracción de la oferta global derivada de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, el fuerte incremento del precio del petróleo y las presiones alcistas sobre los precios y las tasas de interés.

Al respecto, dijo que "este escenario repercute especialmente en las economías emergentes, entre ellas la argentina".

En cuanto a la agenda legislativa, el Presidente ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT (patentes), la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas consideradas "primordiales" para el Gobierno.

De la reunión de Gabinete de este lunes, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; los ministros de Economía, Luis Caputo, de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También estuvieron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En esta oportunidad, no estuvo presente la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, luego de marcar nuevas diferencias en relación con las declaraciones de Milei contra periodistas. Fuentes oficiales relativizaron la ausencia de Bullrich al relacionar su ausencia con un tema "imprevisto".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada para analizar la agenda nacional e internacional.
  • El Presidente ratificó el rumbo económico y convocó a sus ministros a redoblar esfuerzos para profundizar las transformaciones.
  • Se abordó el contexto geopolítico global y las prioridades legislativas del Gobierno, incluyendo la ley de PCT.
Resumen generado por Thinkindot AI
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