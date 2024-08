Nacho Castañares reveló el peligroso momento que vivió en la autopista junto a Coti Romero

En plena autopista el auto decidió dejar de andar y se apagó. Nacho pidió ayuda y sus amigos con un cable para darle una mano pero las cosas no mejoraron.

"Los chicos empiezan a empujar pero yo no podía frenar porque el auto es automático y no podía frenar, saco la mano para que frenen, el volante estaba bloqueado y el auto hizo así contra la baranda”, relato Nacho de cómo su auto se rayó contra el guardarraíl de la autopista.

“Por suerte me cambió la cabeza al toque y dije no es nada que no se pueda solucionar”, termino contando Nacho que se subió junto a su novia al auto que fue asistirnos y todos hicieron lo posible para mejorar esa situación.