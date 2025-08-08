Natalia Oreiro brilla en Netflix con su nueva película y es el estreno más esperado del año.

Natalia Oreiro brilla en "La mujer de la fila"

En La mujer de la fila, Natalia Oreiro interpreta a Andrea con una intensidad que traspasa la pantalla. Su trabajo no solo implica un cambio físico, sino una transformación emocional completa. La actriz uruguaya transita todas las etapas de un duelo que no tiene un final claro: negación, ira, tristeza, aceptación y, finalmente, lucha.

Natalia Oreiro.jpg

La visión de Benjamín Ávila, director de la película

El director Benjamín Ávila ya había trabajado con Oreiro en "Infancia clandestina", donde demostró su capacidad para mezclar lo político con lo emocional. En La mujer de la fila, esa misma sensibilidad vuelve a aparecer, pero en un registro aún más íntimo.

Ávila opta por una narrativa visual cercana: planos cortos, cámaras a la altura de los personajes y un ritmo que obliga al espectador a permanecer dentro de su mundo. Cada silencio, cada respiración, cada mirada cargada de angustia se siente de forma palpable. El resultado es una experiencia cinematográfica que no busca el impacto fácil, sino la empatía profunda.

El elenco de "La mujer de la fila"

Junto a Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera completan un reparto sólido. Ammann, recordado por su papel en Atrapados, aporta una intensidad contenida que complementa el trabajo de la protagonista. Noguera, figura central del teatro y cine chileno, construye un personaje que representa a muchas de esas mujeres invisibles para la sociedad, pero esenciales dentro del relato.

La mujer de la fila Netflix 1.jpg Foto: Gentileza Netflix.

Cuándo se estrena "La mujer de la fila" en Netflix

La fecha exacta de estreno en Netflix todavía no se ha anunciado, pero se confirmó que formará parte del catálogo de cine latinoamericano que la plataforma reforzará este año. La estrategia de Netflix apunta a ofrecer historias con identidad propia, ancladas en problemáticas reales y con alto potencial de conexión emocional con el público.

El equipo de producción confía en que la película encontrará una audiencia amplia, no solo en Latinoamérica, sino también en países donde el cine social y los dramas humanos tienen un lugar destacado.