La serie corta que arrasa en Netflix con apenas 6 episodios y es perfecta para maratonear.

La historia sigue a Astrid, una mujer que, desde niña, vive con el trauma de haber perdido a su hermana mayor en un suceso inexplicable. Aquella desaparición masiva, ocurrida durante una excursión escolar, dejó a toda la comunidad en estado de shock y sin respuestas claras.

Años después, Astrid decide buscar la verdad. Lo que comienza como una investigación personal pronto se transforma en una inmersión en un mundo donde la realidad y lo sobrenatural parecen entrelazarse. En el camino, se enfrenta a secretos familiares, testimonios contradictorios y revelaciones perturbadoras que amenazan con destrozar su frágil estabilidad emocional.

Equinox Netflix 2

Por qué ver la serie "Equinox"

Uno de los aspectos más destacados de Equinox es la manera en que mezcla el género policial con elementos de mitología nórdica y simbolismo. La serie no se limita a presentar pistas y sospechosos; también introduce leyendas y creencias ancestrales que aportan una capa extra de intriga.

El resultado es una historia que inquieta, confunde y fascina a partes iguales. Los suscriptores quedan atrapados no solo por querer saber qué pasó, sino también por la sensación constante de que lo que vemos en pantalla es apenas la punta del iceberg.

La crítica ha destacado su capacidad para mantener la tensión sin recurrir a giros forzados y su forma de integrar elementos fantásticos sin perder la coherencia narrativa.

Equinox Netflix 3

El elenco de la serie "Equinox"

Danica Curcic

Karoline Hamm

Viola Martinsen

Lars Brygmann

Hanne Hedelund

August Issac Carter

Fanny Leander Bornedal

Ask Mossberg Truelsen

Peder Holm Johansen

Alexandre Willaume

El fenómeno de las series cortas en Netflix

El éxito de Equinox no es un caso aislado. Netflix ha detectado que el público cada vez más opta por series cortas, con tramas cerradas y un alto nivel de intensidad. Esta tendencia responde a la forma en que consumimos contenido: maratones rápidos, historias sin relleno y finales que no obligan a esperar años para conocer el desenlace.

En este contexto, la serie que arrasa en Netflix cumple con todos los requisitos para convertirse en un fenómeno: es breve, atrapante y ofrece una experiencia completa sin dejar cabos sueltos.

Equinox Netflix 4

Dónde ver la serie "Equinox" y cuántos capítulos tiene

Equinox está disponible en todo el mundo a través de Netflix, con doblaje y subtítulos en varios idiomas. Los seis capítulos tienen una duración aproximada de 45 minutos, lo que permite verla en una sola tarde o dividirla en dos sesiones intensas.

Para quienes disfrutan del suspenso, el misterio y las historias que dejan pensando, es una opción casi obligatoria en el catálogo actual.

Tráiler de la serie "Equinox"