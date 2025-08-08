En vivo Radio La Red
Si ya viste Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie española es tu mejor opción

Para todos los fanáticos de Entrevías en Netflix, la serie con José Coronado y Luis Zahera, este thriller español de seis capítulos es ideal para ver.

Netflix mantiene un pulso firme sobre el entretenimiento global y, una vez más, lo hace gracias a una producción española que atrapó a millones de espectadores en tiempo récord. Después del éxito de "Entrevías", la serie con José Coronado y Luis Zahera que causó furor en la plataforma, "Los Favoritos de Midas", con solo seis episodios, se convirtió en un fenómeno.

Esta miniserie combina el suspenso clásico con una narrativa contemporánea y, sobre todo, una atmósfera inquietante que deja al espectador con la sensación de que algo más profundo se esconde detrás de cada escena.

La plataforma de streaming lanzó la serie de forma simultánea en 190 países, una jugada ambiciosa que funcionó a la perfección. El resultado fue inmediato: un aluvión de visualizaciones que la colocaron en el top de producciones españolas más vistas, manteniéndose ahí incluso años después de su estreno en 2020.

Los Favoritos de Midas 1

De qué trata "Los Favoritos de Midas" en Netflix

El punto de partida de Los Favoritos de Midas es un relato de Jack London. La adaptación, sin embargo, traslada la acción a una Madrid contemporánea, cosmopolita y fría, donde el poder económico y los medios de comunicación se cruzan con dilemas morales extremos.

La sinopsis oficial lo resume así: "Un editor millonario recibe una nota de chantaje que plantea consecuencias de vida o muerte. Inspirada en un cuento de Jack London, pero ambientada en la Madrid actual."

Lo que en el cuento original era una historia breve y directa, aquí se convierte en un thriller televisivo que juega con la ambigüedad moral, la presión mediática y el peso de las decisiones bajo amenaza.

Los Favoritos de Midas 2

El personaje central, Víctor Genovés, interpretado por Luis Tosar, es un empresario y editor que hereda una posición de poder, pero también la atención de un grupo enigmático: Los Favoritos de Midas. Estos le envían una carta con un ultimátum insólito y cruel: si no cumple con su demanda económica, una persona inocente morirá, y luego otra, y otra más, hasta que ceda. Lo perturbador es que las víctimas no tienen ninguna relación con Genovés. Son desconocidos, seleccionados al azar.

Cuántos capítulos tiene la serie "Los Favoritos de Midas"

Una de las razones por las que esta serie se convirtió en un éxito inmediato es su estructura compacta. Seis episodios que no dejan espacio para el relleno ni los desvíos innecesarios. Cada minuto de metraje está al servicio de aumentar la tensión y llevar al espectador a cuestionar lo que haría en una situación así.

Este formato breve es también un arma narrativa. Obliga a un ritmo acelerado, sin tiempo para distraerse, y genera un consumo rápido, casi compulsivo: muchos usuarios de Netflix la vieron completa en un solo día.

Los Favoritos de Midas 3

El elenco de "Los Favoritos de Midas"

  • Luis Tosar
  • Marta Belmonte
  • Guillermo Toledo
  • Carlos Blanco
  • Marta Milans
  • Goize Blanco
  • Elena Irureta
  • Bea Segura
  • Jorge Andreu
  • Daniel Holguín

Por qué ver "Los Favoritos de Midas" si te gustó "Entrevías"

Estrenada en noviembre de 2020, Los Favoritos de Midas se integró al catálogo global de Netflix en simultáneo, algo que permitió que en cuestión de días se hablara de ella en redes sociales de todo el mundo. La crítica la señaló como una de las mejores apuestas españolas en la plataforma, destacando su capacidad para mantener el suspenso sin caer en excesos.

Los Favoritos de Midas 4

Incluso años después, sigue apareciendo entre las producciones recomendadas para quienes buscan thrillers cortos e intensos, lo que demuestra que su impacto no fue solo un fenómeno pasajero.

Para quienes disfrutan de las series que se consumen rápido pero se piensan mucho después, esta producción es una apuesta segura. Y para los fanáticos del thriller, una pieza que merece estar en la lista de imprescindibles.

Tráiler de "Los favoritos de Midas" en Netflix

