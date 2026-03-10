Netflix acaba de estrenar la miniserie del momento y es ideal para maratonear con sus 2 capítulos

El asesino de TikTok 1

Un caso real que comenzó con un mensaje sospechoso

La historia comenzó el 23 de agosto de 2023, cuando Esther Estepa desapareció en Alicante. Ese mismo día ocurrió algo que llamó la atención de su familia. Su madre recibió varios mensajes de WhatsApp enviados desde el teléfono de Esther. En ellos, la mujer afirmaba que estaba bien y que había decidido comenzar una nueva vida en Buenos Aires. Pero la versión no convenció a sus familiares.

La madre y la hermana de Esther detectaron rápidamente detalles extraños en los mensajes. El tono no parecía propio de ella y algunos datos resultaban incoherentes con su forma habitual de comunicarse.

Ante esas sospechas, la familia tomó una decisión clave: denunciar la desaparición ante la Policía. Ese paso marcó el inicio de una investigación que, con el paso de los meses, iba a revelar un entramado mucho más complejo.

Mientras la familia intentaba reconstruir los últimos movimientos de Esther, surgió una figura que captó la atención de los investigadores. Se trataba de José María Jurado Montilla, conocido en redes sociales como “Dinamita Montilla”.

El asesino de TikTok 2

Este hombre publicaba videos en TikTok donde mostraba sus viajes por distintas ciudades de España. En sus publicaciones aparecía recorriendo rutas, paisajes y pueblos, siempre con un tono aparentemente cotidiano. Con el avance de la investigación, los agentes descubrieron que Montilla había tenido contacto con Esther antes de su desaparición.

Un pasado criminal que estremeció a los investigadores

Mientras la investigación avanzaba, salió a la luz un dato que cambió por completo la percepción del caso. José Jurado Montilla tenía un historial criminal estremecedor.

Décadas antes, había sido condenado por varios homicidios cometidos durante la década de 1980. En total, la Justicia española le había impuesto una pena de 123 años de prisión.

Los crímenes lo habían convertido en uno de los asesinos seriales más conocidos de esa época en España. Sin embargo, el sistema penal permitió su liberación tras cumplir 28 años de cárcel. En 2013 recuperó la libertad.

El asesino de TikTok 3

Después de salir de prisión, Montilla intentó reconstruir su vida. En redes sociales se mostraba como un viajero que recorría España y compartía experiencias con sus seguidores. Pero ese perfil digital ocultaba un pasado violento que volvió a cobrar relevancia cuando apareció el nombre de Esther Estepa en la investigación.

Cómo está construida la docuserie en Netflix

A diferencia de otras series policiales, El asesino de TikTok no utiliza actores ni recreaciones dramatizadas.

El documental se apoya en tres pilares narrativos:

Testimonios de familiares y personas cercanas a la víctima

Material de archivo relacionado con la investigación

Registros digitales y publicaciones en redes sociales

Esta estructura permite reconstruir el caso de una manera directa. Los mensajes de WhatsApp, los videos de TikTok y otros rastros digitales funcionan como piezas clave dentro del relato.

Clip oficial de El asesino de TikTok en Netflix