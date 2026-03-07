Netflix estrenó su nueva serie coreana y todos los fans del K-drama están viendo este romance

El personaje vive atrapado en una dinámica laboral exigente, en la que las horas se acumulan y las expectativas profesionales no dejan espacio para la vida personal. En ese contexto, las relaciones sentimentales pasan a segundo plano.

Sin embargo, todo cambia cuando Mi-rae descubre un sistema digital que promete algo difícil de ignorar: la posibilidad de experimentar citas románticas ideales sin riesgos emocionales.

Ese sistema se llama Boyfriend on Demand, una plataforma que funciona mediante un dispositivo tecnológico que permite a los usuarios ingresar en universos virtuales diseñados para simular relaciones románticas.

Un novio por suscripción 3

Según el resumen oficial de Netflix: "Seo Mirae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance".

El personaje que cambiará el rumbo de la historia

En paralelo al mundo digital, la protagonista comparte su vida laboral con Park Kyung-nam, interpretado por Seo In-guk.

Kyung-nam trabaja en la misma industria del webtoon y es considerado uno de los profesionales más talentosos del entorno laboral de Mirae. Su personalidad lo convierte en una especie de rival dentro de la oficina. El personaje combina carisma, talento y un aire enigmático.

A lo largo de la historia se revela que guarda un secreto que tendrá un impacto directo en el desarrollo de la trama. Ese misterio se irá descubriendo mientras la protagonista continúa explorando el sistema de citas virtuales.

Un novio por suscripción 5

Un equipo creativo con experiencia en televisión

La dirección de la serie estuvo a cargo de Kim Jung-sik, realizador que previamente trabajó en producciones televisivas como Work Later, Drink Now y Not Others. Su estilo suele combinar humor con historias centradas en las relaciones humanas, un enfoque que encaja con la premisa de esta nueva producción.

El guion fue escrito por Namgung Do-young, quien debuta como guionista televisivo con este proyecto. La serie representa, por lo tanto, una combinación entre experiencia en dirección y nuevas voces creativas dentro del guion.

Una tendencia creciente en las series coreanas

La premisa de Un novio por suscripción refleja una tendencia narrativa cada vez más visible en el entretenimiento asiático: la exploración de relaciones humanas mediadas por tecnología.

Un novio por suscripción 4

Los dramas coreanos han comenzado a incorporar conceptos vinculados a:

Inteligencia artificial

Realidad virtual

Simulaciones emocionales

Relaciones digitales

En el caso de esta serie, el punto central gira en torno a una cuestión simple pero poderosa: qué ocurre cuando una relación perfecta puede programarse con un solo clic.

La historia plantea así un escenario donde las emociones virtuales podrían comenzar a sentirse demasiado reales.

Tráiler oficial de Un novio por suscripción en Netflix