Netflix estrenó su nueva serie coreana y todos los fans del K-drama están viendo este romance
La serie coreana Un novio por suscripción se estrenó en Netflix con Jisoo de BLACKPINK y promete una historia que mezcla citas virtuales y un verdadero romance.
Se estrenó una nueva serie coreana y todos los fans del K-drama están viendo este romance. (Foto: Gentileza Netflix)
Un novio por suscripción es la nueva apuesta de Netflix dentro del universo de los dramas coreanos. La plataforma estrenará esta comedia romántica el 6 de marzo de 2026, con una historia que mezcla romance, tecnología y citas virtuales en un relato pensado para el público global que sigue de cerca las producciones coreanas.
La serie cuenta con la participación de Jisoo, integrante del grupo de k-pop BLACKPINK, y del actor Seo In-guk. Ambos protagonizan una trama que gira en torno a una innovadora plataforma digital capaz de simular relaciones románticas perfectas.
La producción se suma al creciente catálogo de series coreanas de Netflix, que en los últimos años ha apostado por historias que combinan romance, fantasía y tecnología.
De qué trata Un novio por suscripción en Netflix
La trama de Un novio por suscripción sigue a Seo Mirae, una productora de webtoons que atraviesa una etapa complicada en su vida. El trabajo la tiene completamente agotada y el amor dejó de ocupar un lugar importante en su rutina.
El personaje vive atrapado en una dinámica laboral exigente, en la que las horas se acumulan y las expectativas profesionales no dejan espacio para la vida personal. En ese contexto, las relaciones sentimentales pasan a segundo plano.
Sin embargo, todo cambia cuando Mi-rae descubre un sistema digital que promete algo difícil de ignorar: la posibilidad de experimentar citas románticas ideales sin riesgos emocionales.
Ese sistema se llama Boyfriend on Demand, una plataforma que funciona mediante un dispositivo tecnológico que permite a los usuarios ingresar en universos virtuales diseñados para simular relaciones románticas.
Según el resumen oficial de Netflix: "Seo Mirae está agotada por el trabajo. ¿El amor? Ni le interesa. Pero un servicio de citas virtuales despierta sentimientos y, quizás, hasta un verdadero romance".
El personaje que cambiará el rumbo de la historia
En paralelo al mundo digital, la protagonista comparte su vida laboral con Park Kyung-nam, interpretado por Seo In-guk.
Kyung-nam trabaja en la misma industria del webtoon y es considerado uno de los profesionales más talentosos del entorno laboral de Mirae. Su personalidad lo convierte en una especie de rival dentro de la oficina. El personaje combina carisma, talento y un aire enigmático.
A lo largo de la historia se revela que guarda un secreto que tendrá un impacto directo en el desarrollo de la trama. Ese misterio se irá descubriendo mientras la protagonista continúa explorando el sistema de citas virtuales.
Un equipo creativo con experiencia en televisión
La dirección de la serie estuvo a cargo de Kim Jung-sik, realizador que previamente trabajó en producciones televisivas como Work Later, Drink Now y Not Others. Su estilo suele combinar humor con historias centradas en las relaciones humanas, un enfoque que encaja con la premisa de esta nueva producción.
El guion fue escrito por Namgung Do-young, quien debuta como guionista televisivo con este proyecto. La serie representa, por lo tanto, una combinación entre experiencia en dirección y nuevas voces creativas dentro del guion.
Una tendencia creciente en las series coreanas
La premisa de Un novio por suscripción refleja una tendencia narrativa cada vez más visible en el entretenimiento asiático: la exploración de relaciones humanas mediadas por tecnología.
Los dramas coreanos han comenzado a incorporar conceptos vinculados a:
Inteligencia artificial
Realidad virtual
Simulaciones emocionales
Relaciones digitales
En el caso de esta serie, el punto central gira en torno a una cuestión simple pero poderosa: qué ocurre cuando una relación perfecta puede programarse con un solo clic.
La historia plantea así un escenario donde las emociones virtuales podrían comenzar a sentirse demasiado reales.
Tráiler oficial de Un novio por suscripción en Netflix