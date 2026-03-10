Horror: la condena que recibió una mujer que tomó una terrible decisión con su pequeña hija
Una mujer apareció llorando desconsolada por la muerte de su pequeña hija de una manera dramática. Por lo que contó, parecía el salvaje ataque de un asesino que se ensañó con la niña. Pero un detalle impensado hizo dar un vuelco tremendo en la causa.
Una historia de una niña de 17 meses asesinada que tuvo una resolución inimaginada. (Foto: Gentileza Houston Chronicle)
Para la Policía, que había encontrado llorando desconsolada a la madre cuando ocurrió la tragedia, había que encontrar al responsable de ese espantoso asesinato. Hasta que el psicólogo de la mujer recibió un testimonio suyo que no pudo callar por la tremenda revelación.
Mientras la pesquisa seguía detrás de un asesino misterioso, la verdad estaba mucho más cerca de lo imaginado. La mujer acudió a un psicólogo ante el drama que mantenía en alerta a los vecinos. Pero el profesional escuchó un relato que lo hizo pedir una eximición para contarle a la justicia un dato clave para resolver este terrible asesinato.
"Poseída por demonios, ahora, mi hija está en el cielo"
Eso fue lo que dijo, como una confesión al psicólogo, la madre de la niña muerta. El secreto revelado por el profesional quedó celosamente protegido dentro del expediente, pero hizo encaminar la causa a una resolución inimaginada.
El caso, como dijimos, generó fuerte impacto por la violencia del ataque y por los detalles que surgieron durante el juicio. Claro que para ese momento, la imputada, era Channel Yonko, la madre de la víctima, Hannah. El crimen ocurrió en Ceachfront Palms en Galveston, Estados Unidos.
A partir de la revelación al psicólogo, la investigación reorientó las pistas y reconstruyó el crimen de manera terrorífica: según determinó la investigación, la mujer apuñaló a la beba varias veces. Incluso, una de las puñaladas le fracturó una costilla al atravesarle el tórax. Finalmente, sin remordimientos, la arrojó desde el balcón del tercer piso del edificio en que vivían.
Allí se puede retomar el caso según lo que dijo la mujer cuando llegó la policía (una absoluta mentira). La niña fue encontrada gravemente herida en la calle, con múltiples lesiones punzantes. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió poco después a causa de las heridas.
Tras el ataque, la mujer fue localizada por la policía a unos 800 metros del hotel. Según el informe policial, estaba llorando y pidió ayuda. En ese momento mencionó a su hija y sugirió que podría estar enferma. La autopsia eliminó cualquier salvoconducto posible para la madre filicida.
La autopsia reveló que la beba había sido apuñalada tres veces por la espalda y, además, las cámaras de seguridad mostraron que la mujer había paseado previamente con la niña por los pasillos del hotel antes de subir al último piso, donde la apuñaló y la arrojó.
Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que la acusada era legalmente insana al momento del crimen. Sin embargo, el jurado rechazó esa postura tras analizar las pruebas y los testimonios presentados durante una semana de audiencias. La deliberación final duró menos de una hora antes de declarar a la mujer culpable.
Una condena que busca ser ejemplar
De acuerdo con la legislación del estado de Texas, cuando la víctima es menor de 10 años la condena obligatoria es prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso provocó una profunda conmoción en la comunidad y entre los investigadores que participaron del proceso judicial. Los fiscales señalaron que se trató de uno de los crímenes más duros que les tocó investigar. La madre asesina, Channel Yonko, estará tras las rejas por el resto de sus días.