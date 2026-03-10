Horror: la condena que recibió una mujer que tomó una terrible decisión con su pequeña hija

El caso, como dijimos, generó fuerte impacto por la violencia del ataque y por los detalles que surgieron durante el juicio. Claro que para ese momento, la imputada, era Channel Yonko, la madre de la víctima, Hannah. El crimen ocurrió en Ceachfront Palms en Galveston, Estados Unidos.

A partir de la revelación al psicólogo, la investigación reorientó las pistas y reconstruyó el crimen de manera terrorífica: según determinó la investigación, la mujer apuñaló a la beba varias veces. Incluso, una de las puñaladas le fracturó una costilla al atravesarle el tórax. Finalmente, sin remordimientos, la arrojó desde el balcón del tercer piso del edificio en que vivían.

Allí se puede retomar el caso según lo que dijo la mujer cuando llegó la policía (una absoluta mentira). La niña fue encontrada gravemente herida en la calle, con múltiples lesiones punzantes. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió poco después a causa de las heridas.

Tras el ataque, la mujer fue localizada por la policía a unos 800 metros del hotel. Según el informe policial, estaba llorando y pidió ayuda. En ese momento mencionó a su hija y sugirió que podría estar enferma. La autopsia eliminó cualquier salvoconducto posible para la madre filicida.

La autopsia reveló que la beba había sido apuñalada tres veces por la espalda y, además, las cámaras de seguridad mostraron que la mujer había paseado previamente con la niña por los pasillos del hotel antes de subir al último piso, donde la apuñaló y la arrojó.

Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que la acusada era legalmente insana al momento del crimen. Sin embargo, el jurado rechazó esa postura tras analizar las pruebas y los testimonios presentados durante una semana de audiencias. La deliberación final duró menos de una hora antes de declarar a la mujer culpable.

Una condena que busca ser ejemplar

De acuerdo con la legislación del estado de Texas, cuando la víctima es menor de 10 años la condena obligatoria es prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso provocó una profunda conmoción en la comunidad y entre los investigadores que participaron del proceso judicial. Los fiscales señalaron que se trató de uno de los crímenes más duros que les tocó investigar. La madre asesina, Channel Yonko, estará tras las rejas por el resto de sus días.