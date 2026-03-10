Escándalo en Gran Hermano: una participante aseguró tener un vínculo con Santiago del Moro y cortaron la transmisión

Embed

Quién fue el participante eliminado de Gran Hermano 2026 en la polémica "placa planta"

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en la segunda gala de eliminación. La noche del lunes dejó fuera de juego a Tomy Riguera, quien se convirtió en el nuevo participante en abandonar el reality que conduce Santiago del Moro.

El influencer perdió su lugar tras un ajustado mano a mano con Catalina “Titi” Tcherkaski, una definición que mantuvo expectantes tanto a los compañeros dentro del juego como a la audiencia que seguía cada detalle en vivo.

La salida de Tomy tuvo un condimento inesperado: una “planta” con forma humana ingresó con una carretilla para llevarse su valija. Ese gesto simbólico fue suficiente para que Riguera comprendiera que su destino estaba sellado.

Con este desenlace, Riguera pasó a ser el primer concursante en quedar eliminado bajo la modalidad de la “placa planta”, un mecanismo especial que apuntó contra quienes fueron señalados como los más pasivos de la semana. En lugar de las clásicas nominaciones por afinidad o estrategia, los jugadores debieron marcar a quienes consideraban poco activos dentro del reality.

Así se conformó una lista de siete nominados: Titi Tcherkaski, Cinzia Francischello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomy Riguera.

Durante la gala, Del Moro fue revelando los nombres de los salvados uno por uno. Primero salió Cinzia, luego Franco Zunino -que aparecía complicado en las encuestas- y más tarde también se liberaron Nazareno Pompei, Eduardo Carrera y Martín Rodríguez.

La definición final quedó entonces entre Titi y Tomy, quienes aguardaron frente a la puerta de salida con sus valijas listas, mientras el conductor estiraba el suspenso hasta el último instante.