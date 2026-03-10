Escándalo en Gran Hermano: una participante aseguró tener un vínculo con Santiago del Moro y cortaron la transmisión
Se viralizó un video de Gran Hermano donde una de las participantes aseguró tener una relación cercana con el conductor Santiago del Moro. ¡Mirá!
Gran Hermano nunca deja de dar material para la polémica y esta vez el foco estuvo en una conversación dentro de la casa que terminó repercutiendo en las redes. En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró compartió un video donde una de las participantes aseguró tener una relación cercana con el conductor del reality, Santiago del Moro.
En el clip se observa a Danelik charlando en el living con Carmiña. Allí se escucha: "Hoy Santiago dijo: 'Te amo Paraguay'. A vos te lo dijo", le comentó Danelik. Carmiña respondió sin dudar: "Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él". Justo después, la transmisión se corta abruptamente.
Calabró tomó la posta y explicó el contexto: "Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces".
"Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. ¿Te acordás? Entonces era como la corresponsal", recordó. Y destacó: "Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva. Me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso".
Quién fue el participante eliminado de Gran Hermano 2026 en la polémica "placa planta"
La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en la segunda gala de eliminación. La noche del lunes dejó fuera de juego a Tomy Riguera, quien se convirtió en el nuevo participante en abandonar el reality que conduce Santiago del Moro.
El influencer perdió su lugar tras un ajustado mano a mano con Catalina “Titi” Tcherkaski, una definición que mantuvo expectantes tanto a los compañeros dentro del juego como a la audiencia que seguía cada detalle en vivo.
La salida de Tomy tuvo un condimento inesperado: una “planta” con forma humana ingresó con una carretilla para llevarse su valija. Ese gesto simbólico fue suficiente para que Riguera comprendiera que su destino estaba sellado.
Con este desenlace, Riguera pasó a ser el primer concursante en quedar eliminado bajo la modalidad de la “placa planta”, un mecanismo especial que apuntó contra quienes fueron señalados como los más pasivos de la semana. En lugar de las clásicas nominaciones por afinidad o estrategia, los jugadores debieron marcar a quienes consideraban poco activos dentro del reality.
Así se conformó una lista de siete nominados: Titi Tcherkaski, Cinzia Francischello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomy Riguera.
Durante la gala, Del Moro fue revelando los nombres de los salvados uno por uno. Primero salió Cinzia, luego Franco Zunino -que aparecía complicado en las encuestas- y más tarde también se liberaron Nazareno Pompei, Eduardo Carrera y Martín Rodríguez.
La definición final quedó entonces entre Titi y Tomy, quienes aguardaron frente a la puerta de salida con sus valijas listas, mientras el conductor estiraba el suspenso hasta el último instante.