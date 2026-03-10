¿Se viene la "Ley del Ex"? Los cuatro jugadores de Boca con pasado en San Lorenzo que podrían amargar al Ciclón
El clásico que se disputará en La Bombonera tendrá un condimento especial: cuatro futbolistas del plantel xeneize vistieron la camiseta azulgrana en el pasado y podrían enfrentar a su antiguo club.
El duelo entre Boca Juniors y San Lorenzo siempre despierta expectativa en el fútbol argentino. Sin embargo, el partido de este miércoles en La Bombonera tendrá un condimento adicional: cuatro jugadores del plantel xeneize tuvieron un paso por el Ciclón y podrían protagonizar la llamada “Ley del Ex”.
El encuentro, que comenzará el miércoles a las 19.45, enfrentará a dos de los clubes más grandes del país y pondrá frente a frente a futbolistas que conocen bien a ambos lados de la rivalidad. En los últimos años, varios jugadores que pasaron por San Lorenzo terminaron recalando en Boca, algunos de forma directa y otros después de experiencias en distintos equipos.
Actualmente son cuatro los futbolistas del plantel que cumplen con esa condición y que podrían enfrentar a su antiguo club.
Quién es el ex San Lorenzo que más tiempo lleva en Boca
El jugador que lleva más tiempo en el plantel de Boca es Agustín Martegani. El mediocampista llegó al club en julio de 2024 a cambio de casi 2,5 millones de euros.
Desde su arribo al equipo de la Ribera disputó 13 partidos, aunque en el último tiempo perdió protagonismo. De hecho, hace más de un año que no suma minutos en el primer equipo y en varias ocasiones ni siquiera integra el banco de suplentes.
Durante el último mercado de pases estuvo cerca de salir del club. Newell's Old Boys y Club Libertad aparecieron como posibles destinos, pero finalmente ninguna negociación llegó a concretarse.
Qué otros jugadores con pasado en San Lorenzo llegaron a Boca
Otro de los futbolistas con pasado azulgrana es Malcom Braida, quien llegó directamente desde San Lorenzo por una cifra cercana a 1,6 millones de euros.
El lateral izquierdo fue incorporado por pedido del entrenador Miguel Ángel Russo en la antesala del Mundial de Clubes. Desde su llegada disputó nueve partidos, dos de ellos en ese torneo internacional. En lo que va del año apenas sumó un encuentro: fue ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina.
Quiénes son los refuerzos más recientes con pasado en el Ciclón
En el último mercado de pases se sumaron dos nuevos jugadores con historia en San Lorenzo. Uno de ellos es Ángel Romero, que llegó libre desde Corinthians, tres años después de la etapa de su hermano Óscar Romero en el club.
Desde su arribo al equipo de la Ribera disputó cinco partidos y todavía no participó directamente en goles.
El otro caso es el de Adam Bareiro, quien llegó recientemente tras su paso por Fortaleza. El delantero paraguayo tuvo un fuerte vínculo con San Lorenzo, al punto de tatuarse un cuervo en referencia al club.
Adam Bareiro junto a Ángel y Óscar Romero.
Bareiro desembarcó en Boca hace apenas unas semanas y ya disputó tres partidos, en los que convirtió dos goles.
De esta manera, el clásico en La Bombonera tendrá un ingrediente extra: la posibilidad de que alguno de estos futbolistas convierta ante su antiguo equipo y haga cumplir una de las máximas más repetidas del fútbol, la famosa “Ley del Ex”.