¿Se viene la "Ley del Ex"? Los cuatro jugadores de Boca con pasado en San Lorenzo que podrían amargar al Ciclón

Desde su arribo al equipo de la Ribera disputó 13 partidos, aunque en el último tiempo perdió protagonismo. De hecho, hace más de un año que no suma minutos en el primer equipo y en varias ocasiones ni siquiera integra el banco de suplentes.

Durante el último mercado de pases estuvo cerca de salir del club. Newell's Old Boys y Club Libertad aparecieron como posibles destinos, pero finalmente ninguna negociación llegó a concretarse.

Qué otros jugadores con pasado en San Lorenzo llegaron a Boca

Otro de los futbolistas con pasado azulgrana es Malcom Braida, quien llegó directamente desde San Lorenzo por una cifra cercana a 1,6 millones de euros.

El lateral izquierdo fue incorporado por pedido del entrenador Miguel Ángel Russo en la antesala del Mundial de Clubes. Desde su llegada disputó nueve partidos, dos de ellos en ese torneo internacional. En lo que va del año apenas sumó un encuentro: fue ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta por la Copa Argentina.

Quiénes son los refuerzos más recientes con pasado en el Ciclón

En el último mercado de pases se sumaron dos nuevos jugadores con historia en San Lorenzo. Uno de ellos es Ángel Romero, que llegó libre desde Corinthians, tres años después de la etapa de su hermano Óscar Romero en el club.

Desde su arribo al equipo de la Ribera disputó cinco partidos y todavía no participó directamente en goles.

El otro caso es el de Adam Bareiro, quien llegó recientemente tras su paso por Fortaleza. El delantero paraguayo tuvo un fuerte vínculo con San Lorenzo, al punto de tatuarse un cuervo en referencia al club.

image

Adam Bareiro junto a Ángel y Óscar Romero.

Bareiro desembarcó en Boca hace apenas unas semanas y ya disputó tres partidos, en los que convirtió dos goles.

De esta manera, el clásico en La Bombonera tendrá un ingrediente extra: la posibilidad de que alguno de estos futbolistas convierta ante su antiguo equipo y haga cumplir una de las máximas más repetidas del fútbol, la famosa “Ley del Ex”.