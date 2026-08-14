Churrinches hojaldrados y crocantes: la receta fácil para hacer el fin de semana en casa

100 g de materia grasa en total (puede utilizarse una combinación de 75 g de grasa vacuna y 25 g de manteca, o bien solo grasa o margarina).

2 cucharadas de harina.

Para el almíbar y la terminación:

3/4 taza de agua.

3/4 taza de azúcar.

Azúcar extra para espolvorear, mezclada con una pizca de sal.

Cómo hacer churrinches hojaldrados

(La receta corresponde al canal de YouTube "Miel House")

1. Preparar la masa: en un recipiente se mezclan los ingredientes secos: harina, sal, azúcar y levadura. Se incorpora el agua gradualmente hasta formar un bollo de consistencia firme. Se procede al amasado sobre la mesa hasta obtener una superficie lisa y elástica. La masa se coloca en un bol enharinado y se deja descansar entre 30 minutos y una hora.

2. Elaborar el almíbar: en un jarro se coloca el agua con el azúcar a fuego bajo. Una vez que la mezcla alcanza el punto de ebullición, se mantiene la cocción durante 5 minutos adicionales. Se retira del fuego y se deja enfriar por completo antes de su uso.

3. Preparar el empaste: se mezcla la materia grasa, a temperatura ambiente o ligeramente ablandada, con las dos cucharadas de harina hasta lograr una pasta homogénea y untable.

4. Hojaldrar la masa: se estira la masa descansada con un palote hasta formar un rectángulo. Se unta la superficie con el empaste de manera uniforme. Se realiza un doblez simple, plegando la masa en tres partes iguales. Se estira levemente y se repite el doblez en tres partes una vez más.

Se envuelve la masa en papel film o una bolsa y se refrigera durante un periodo de 30 a 60 minutos para facilitar el corte posterior.

5. Cortar y armar: se estira la masa fría sobre la mesa enharinada hasta alcanzar un espesor de poco menos de 1 centímetro, manteniendo la forma rectangular. Con un cuchillo de hoja lisa y bien afilado, se cortan tiras de aproximadamente 2 centímetros de ancho.

Cada tira se enrosca sobre sí misma para darle la forma característica del churrinche y se coloca en una placa para horno previamente engrasada, presionando los extremos para fijarlos.

6. Hornear y terminar: se cocinan en horno precalentado a 200 °C durante 25 a 30 minutos, o hasta que las piezas se observen doradas.

Al retirar del horno, y aún en caliente, se pincelan abundantemente con el almíbar frío. Finalmente, se espolvorean de forma generosa con la mezcla de azúcar y la pizca de sal.