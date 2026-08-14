Revelan el íntimo motivo que detonó la separación de Daniela Celis y Nick Sicaro: "Él no lo hacía"

A lo que Martín Salwe entró directamente en los detalles del final entre Pestañela y el cantante: “Nick Sicaro no ejercía sobre Pestañela cunnilingus: él decía que únicamente la estimulación oral de la vulva era con su novia. Como Pestañela no era su novia, no lo iba a hacer”, comentó.

"Es un maleducado. O sea, que cuando está de novio hace de todo", observó la conductora ante esa determinación del joven. Y el panelista añadió en su explicación: “Estimulación con la lengua únicamente es el noviazgo. Si no, no...”.

"Está agrandado el pibe", comentó Majo Martino. Y Yanina se acercó a Pía Shaw que no podía creer los detalles íntimos que escuchaba: "Se puede hablar de sexo Pía, no te preocupes, son cosas que la gente hace", le dijo entre risas la conductora.

La reacción de Daniela Celis ante el romance de Nick Sicaro con la hermana de su mejor amiga

Daniela Celis respondió con sinceridad sobre qué piensa de la reciente relación entre Lolo Poggio, hermana de su mejor amiga Julieta Poggio, y Nick Sicaro, con quien salió durante dos meses.

La ex de Thiago Medina dejó en claro en diálogo con el ciclo SQP cuál es su postura frente al nuevo vínculo de su ex con la hermana de su gran amiga.

"No tengo nada para hablar sobre el tema. Es el momento de ellos, hay que preguntarles a ellos. Quiero disfrutar lo que me está pasando, siempre tengo que estar hablando o respondiendo algo. La invité para que vaya a verme. Está todo bien", explicó la ex Gran Hermano sin entrar en demasiados detalles.

Al ser consultada si la nueva relación de su ex había afectado su amistad con Julieta, Pestañela fue contundente y dejó en claro que el vínculo entre ambas permanece intacto.

"Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella", aseguró la ex GH priorizando su lazo de amistad con Julieta Poggio.