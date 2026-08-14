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Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (15 × 10) + 7 × 6 - (35 - 9) + 18.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
Para llegar al resultado correcto del desafío matemático se debe aplicar la regla PEMDAS. 

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta expresión pone a prueba tu paciencia

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

15 × 10 = 150 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 150 + 7 × 6 - 26 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 150 + 42 - 26 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

150 + 42 = 192 |

192 - 26 = 166 |

166 + 18 = (?)

Resultado final: 184

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental, sin necesidad de fórmulas complicadas.

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