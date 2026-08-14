Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (15 × 10) + 7 × 6 - (35 - 9) + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión en menos de 10 segundos: (15 × 10) + 7 × 6 - (35 - 9) + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Cronómetro en marcha: ¡comenzó el desafío!
Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.
15 × 10 = 150 | 35 - 9 = 26
La expresión queda así: 150 + 7 × 6 - 26 + 18
Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.
7 × 6 = 42
La expresión queda así: 150 + 42 - 26 + 18
El último tramo se completa de izquierda a derecha.
150 + 42 = 192 |
192 - 26 = 166 |
166 + 18 = (?)
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental, sin necesidad de fórmulas complicadas.