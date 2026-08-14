Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve lo que está encerrado entre paréntesis.

15 × 10 = 150 | 35 - 9 = 26

La expresión queda así: 150 + 7 × 6 - 26 + 18

2) Multiplicación

Queda una multiplicación que debe resolverse antes de avanzar con sumas y restas.

7 × 6 = 42

La expresión queda así: 150 + 42 - 26 + 18

3) Sumas y restas

El último tramo se completa de izquierda a derecha.

150 + 42 = 192 |

192 - 26 = 166 |

166 + 18 = (?)

Resultado final: 184

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final. Este tipo de reto funciona como un juego breve para entrenar concentración, memoria de trabajo y agilidad mental, sin necesidad de fórmulas complicadas.